Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Lenovo’nun geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü oyun odaklı akıllı telefonu Çin dışına çıktı. Avrupa pazarında satışa sunulan Legion Duel'in fiyat etiketi haberimizde.
    2 hf.
    3,2b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo geçtiğimiz Temmuz ayında, sıradışı tasarıma sahip bir oyuncu telefonu duyurmuştu. Sadece Çin'de piyasaya ürülen Legion Duel nihayet Avrupa'ya geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max"

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Akıllı telefon an itibariyle birçok Avrupa ülkesinde 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneğiyle ön sipariş verilebiliyor. Fiyat etiketi 1.000 euro. Kıyaslama açısından ana rakibi ASUS ROG Phone 3'ün Avrupa'da 900 euro başlangıç fiyatıyla satıldığını belirtelim.

    Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo Legion Duel Özellikleri

    Lenovo Legion Duel, 6.65 inç 144 Hz AMOLED ekran ve yan tarafa entegre edilmiş açılır-kapanır selfie kamerasına sahip. Cihazda ayrıca Dirac Audio destekli stereo hoparlörler mevcut.

    Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun odaklı telefonda ultrasonik tetik tuşları, ekran altı parmak izi tarayıcısı, iki USB-C bağlantı noktası ve her biri 90 watt hızlı şarjı destekleyen iki adet 2.500 mAh kapasiteli pil hücresi bulunuyor.

    Son olarak Lenovo Legion Duel'in Qualcomm'Un üst düzey Snapdragon 865+ yonga setinden güç aldığını ekleyelim.



    https://www.lenovo.com/fr/fr/phones/lenovo/legion-phone-duel/Legion-Phone-Duel/p/PPIPPIZ7931 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea (alper ozan) 2 hf.
    Tüm uygulamaları açsan, en ağır oyunu da önde oynuyor olsan bile tüm sistemin kullanacağı ram 6 gb yi geçmeyecek. 16 gb ram e ihtiyaç duyacak ne bir oyun ne de bir uygulama var sadece balon. İşlemcisi kuvvetli olsun lpddr5 olan 8 gb ram minimum 3 sene her şeye yeter de artar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 2 hf.
    Manyak bir şey ya.. Bununla PES 2021 Mobile oynamak vardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    İyiymiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı 2 hf. iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı 2 hf. Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı 2 hf. Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor 2 hf. PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında 2 hf. Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor 2 hf. RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir 2 hf. Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı 2 hf. Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor 2 hf. Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli 2 hf. NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı 2 hf. RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi 2 hf. Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı 2 hf. UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir 2 hf. iPhone SE 3 sızdırıldı 2 hf. iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı 2 hf. Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı 2 hf. Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı 2 hf. Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak 2 hf. RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı Sonraki Huawei Mate 40 serisi, Kirin 9000 yonga seti ile bu ay piyasaya sürülecek 2 hf. Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 FE kutunda çıkıyor | Amiral gemisi katiliyim diyor 2 hf. Google Takvim mobil uygulaması artık daha işlevsel 2 hf. AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı 2 hf. Twitter, iOS uygulamasına 'paylaşmadan önce oku' özelliğini getiriyor 2 hf. Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor 2 hf. Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 2 hf. Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var 2 hf. Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor 2 hf. Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak 2 hf. RTX3080'e 650W PSU takarsak patlar mıyız?? "Corsair CX650F PSU incelemesi" 2 hf. Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor 2 hf. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız