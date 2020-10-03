Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

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Lenovo geçtiğimiz Temmuz ayında, sıradışı tasarıma sahip bir oyuncu telefonu duyurmuştu. Sadece Çin'de piyasaya ürülen Legion Duel nihayet Avrupa'ya geliyor.

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Akıllı telefon an itibariyle birçok Avrupa ülkesinde 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneğiyle ön sipariş verilebiliyor. Fiyat etiketi 1.000 euro. Kıyaslama açısından ana rakibi ASUS ROG Phone 3'ün Avrupa'da 900 euro başlangıç fiyatıyla satıldığını belirtelim.

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Lenovo Legion Duel Özellikleri

Lenovo Legion Duel, 6.65 inç 144 Hz AMOLED ekran ve yan tarafa entegre edilmiş açılır-kapanır selfie kamerasına sahip. Cihazda ayrıca Dirac Audio destekli stereo hoparlörler mevcut.

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Oyun odaklı telefonda ultrasonik tetik tuşları, ekran altı parmak izi tarayıcısı, iki USB-C bağlantı noktası ve her biri 90 watt hızlı şarjı destekleyen iki adet 2.500 mAh kapasiteli pil hücresi bulunuyor.

Son olarak Lenovo Legion Duel'in Qualcomm'Un üst düzey Snapdragon 865+ yonga setinden güç aldığını ekleyelim.

https://www.lenovo.com/fr/fr/phones/lenovo/legion-phone-duel/Legion-Phone-Duel/p/PPIPPIZ7931

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