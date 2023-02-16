Gerçek örümceklerle çekilen korku filmi geliyor: Vermin

Tam Boyutta Gör Fransız korku filmi Vermin, Mayday gibi eleştirmenlerce beğenilen kısa filmleri yöneten Sébastien Vaniček’in ilk uzun metrajlı filmi olacak. My Box Films/Productions’dan Harry Tordjman, filmin yapımcılığını üstlenen isim. Vermin’in ortak yazarlığını, özellikle "La Flamme", "Le Flambeau" ve "Bloqués" gibi genç izleyicilere hitap eden projelere imza atan Florent Bernard üstleniyor.

Dünyanın en iyi korkunç korku filmleri 6 gün önce eklendi

Fransız oyuncular oynuyor

Filmin oyuncu kadrosu, muhtemelen daha önce ismini duymadığınız isimlerden oluşuyor; Théo Christine (“Suprêmes”), Finnegan Oldfield (“Final Cut”), Jérôme Niel (“Smoking Causes Coughing”), Sofia Lesaffre (“Les Misérables”) and Lisa Nyarko.

Gerçek örümcekler

Vermin, zehirli örümceklerin istilasının ardından kaosa sürüklenen bir banliyöde geçiyor. Karantinaya alınacağı söylenen yerde insanlar, gittikçe büyüyen korkunç örümceklerle yaşamlarını sürdürmek zorunda.

Filmin hikayesi

Hikaye, 30 yaşına girmek üzere olan ve hiç bu kadar yalnız kalmamış olan Kaleb'in etrafında dönüyor. Bir miras meselesi yüzünden kız kardeşiyle kavga ediyor ve en yakın arkadaşıyla bağlarını koparıyor. Egzotik hayvanları seven Kaleb, bir gün zehirli bir örümcekle eve geliyor ve kazara örümceği serbest bırakıyor.

Netflix'te yayınlanabilir

Film, Paris’te çekiliyor, 3 Mart’ta çekimlerin tamamlanması planlanıyor. Tandem, filmin dağıtıcılığını yapacak şirket. France Télévisions da filmi satın alan şirket. Film, Netflix platformunda yayınlanabilir. WTFilms’in kurucu ortağı Stephanides, Vermin’in korkutucu, etkileyici görseller ve iddialı sahneler içerdiğini söyleyerek “Bir süredir gerçek bir örümcek filmi yok. Vermin hayal kırıklığına uğratmayacak” dedi.

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