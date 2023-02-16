Gerçek örümceklerle çekilen korku filmi geliyor: Vermin

Fransız oyuncular oynuyor
Filmin oyuncu kadrosu, muhtemelen daha önce ismini duymadığınız isimlerden oluşuyor; Théo Christine (“Suprêmes”), Finnegan Oldfield (“Final Cut”), Jérôme Niel (“Smoking Causes Coughing”), Sofia Lesaffre (“Les Misérables”) and Lisa Nyarko.
Gerçek örümcekler
Vermin, zehirli örümceklerin istilasının ardından kaosa sürüklenen bir banliyöde geçiyor. Karantinaya alınacağı söylenen yerde insanlar, gittikçe büyüyen korkunç örümceklerle yaşamlarını sürdürmek zorunda.
Filmin hikayesi
Hikaye, 30 yaşına girmek üzere olan ve hiç bu kadar yalnız kalmamış olan Kaleb'in etrafında dönüyor. Bir miras meselesi yüzünden kız kardeşiyle kavga ediyor ve en yakın arkadaşıyla bağlarını koparıyor. Egzotik hayvanları seven Kaleb, bir gün zehirli bir örümcekle eve geliyor ve kazara örümceği serbest bırakıyor.
Netflix'te yayınlanabilir
Film, Paris’te çekiliyor, 3 Mart’ta çekimlerin tamamlanması planlanıyor. Tandem, filmin dağıtıcılığını yapacak şirket. France Télévisions da filmi satın alan şirket. Film, Netflix platformunda yayınlanabilir. WTFilms’in kurucu ortağı Stephanides, Vermin’in korkutucu, etkileyici görseller ve iddialı sahneler içerdiğini söyleyerek “Bir süredir gerçek bir örümcek filmi yok. Vermin hayal kırıklığına uğratmayacak” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah