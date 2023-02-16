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    Gerçek örümceklerle çekilen korku filmi geliyor: Vermin

    Charades ve WTFilms, Fransız korku filmi Vermin için iş birliği yaptı. Tanınan oyuncular yerine gelecek vadeden Fransız oyuncuların yer aldığı filmde gerçek örümceklerin yer aldığı söyleniyor.
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    vermin korku filmi gerçek örümcekler Tam Boyutta Gör
    Fransız korku filmi Vermin, Mayday gibi eleştirmenlerce beğenilen kısa filmleri yöneten Sébastien Vaniček’in ilk uzun metrajlı filmi olacak. My Box Films/Productions’dan Harry Tordjman, filmin yapımcılığını üstlenen isim. Vermin’in ortak yazarlığını, özellikle "La Flamme", "Le Flambeau" ve "Bloqués" gibi genç izleyicilere hitap eden projelere imza atan Florent Bernard üstleniyor.

    Fransız oyuncular oynuyor

    Filmin oyuncu kadrosu, muhtemelen daha önce ismini duymadığınız isimlerden oluşuyor; Théo Christine (“Suprêmes”), Finnegan Oldfield (“Final Cut”), Jérôme Niel (“Smoking Causes Coughing”), Sofia Lesaffre (“Les Misérables”) and Lisa Nyarko.

    Gerçek örümcekler

    Vermin, zehirli örümceklerin istilasının ardından kaosa sürüklenen bir banliyöde geçiyor. Karantinaya alınacağı söylenen yerde insanlar, gittikçe büyüyen korkunç örümceklerle yaşamlarını sürdürmek zorunda.

    Filmin hikayesi

    Hikaye, 30 yaşına girmek üzere olan ve hiç bu kadar yalnız kalmamış olan Kaleb'in etrafında dönüyor. Bir miras meselesi yüzünden kız kardeşiyle kavga ediyor ve en yakın arkadaşıyla bağlarını koparıyor. Egzotik hayvanları seven Kaleb, bir gün zehirli bir örümcekle eve geliyor ve kazara örümceği serbest bırakıyor.

    Netflix'te yayınlanabilir

    Film, Paris’te çekiliyor, 3 Mart’ta çekimlerin tamamlanması planlanıyor. Tandem, filmin dağıtıcılığını yapacak şirket. France Télévisions da filmi satın alan şirket. Film, Netflix platformunda yayınlanabilir. WTFilms’in kurucu ortağı Stephanides, Vermin’in korkutucu, etkileyici görseller ve iddialı sahneler içerdiğini söyleyerek “Bir süredir gerçek bir örümcek filmi yok. Vermin hayal kırıklığına uğratmayacak” dedi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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