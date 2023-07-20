Netflix, reklamsız en ucuz paketi iki ülkede daha kaldırdı

Reklamlı standart paket geldi
Halihazırda temel paketi kullanan aboneler, iptal etmedikleri veya plan değişikliği yapmadığı sürece aboneliklerini sürdürebilecek. Bu değişiklikle birlikte, Netflix aylık 6.99 dolara reklamlı abonelik, 15.49 dolara standart plan, 19.99 dolara premium plan sunacak.
Temel plan, Netflix’in daha pahalı reklamsız paketleri ile reklam destekli paketi arasında kalıyor ve aynı anda yalnızca tek cihazda HD kalitede izlemeye izin vermesine rağmen yurt dışında tercih edilen bir paketti. Yurt dışında şu anda en düşük paket reklamlı Standart ve 1080p kalitede izlemeyi destekliyor.
Netflix’in bu değişikliği ne zaman yaptığı, başka ülkelerde de uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor. Türkiye'de Netflix fiyatı 63.99 TL'den başlıyor ve bu fiyatlandırma 720p kalitede izlemeye izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)