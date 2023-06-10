Netflix şifre paylaşımını engelleyince yeni abonelikler iki kat arttı

Tam Boyutta Gör Gelir modeline büyük bir darbe vurduğu gerekçesiyle bir şifrenin farklı kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçen Netflix büyük eleştirileri de beraberinde getirmişti. Ne var ki yeni politika işe yarıyor.

Netflix şifre paylaşımının engellenmesi ne kazandırdı?

Netflix şifre paylaşımın engellemek adına önce İspanya sonra da İngiltere ve ABD’de kullanıcıları takip etmeye başladı. Bu yüzden aynı evin dışında yaşayan kullanıcı ya 5.99 euro/8 dolar ek ödeyerek paylaşımı sürdürecek ya da kendisine yeni bir Netflix aboneliği alacaktı.

Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok 1 ay önce eklendi

Gelen bilgiler ikinci seçeneğin tercih edildiğini gösteriyor. ABD’de şifre paylaşımının yasaklanmasından sonraki 4 günde günlük 73 000 yeni abone geldiği gözlemlendi. Bu rakam önceki 60 günlük ortalamaya göre yüzde 102 artış anlamına geliyor. Bu süreden sonraki 2 günde ise günlük 100 bin yeni abone ortalaması yakalandı. Bu da son 4.5 yıldaki en yüksek günlük yeni abone ortalaması.

Daha önce İspanya’da yaklaşık 1 milyon abonenin ek ücreti protesto etmek için aboneliklerini iptal ettikleri gündeme gelmişti. Yani kullanıcı ek ödeyerek orijinal planına farklı kişiler ekleme taraftarı değil gibi görünüyor. Şifreyi paylaşan kişiler bu nedenle kendisine yeni bir hesap açma yolunu tercih ediyor.

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Netflix yeni abonelikleri rekor kırıyor