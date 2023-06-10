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    Netflix şifre paylaşımını engelleyince yeni abonelikler iki kat arttı

    İspanya, İngiltere ve ABD’de şifre paylaşımını engellemeye başlayan Netflix abone sayısında patlama yaşıyor. ABD’de günlük 100 bin ortalamaya çıkan yeni abone sayıları elde edildi. 
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    Gelir modeline büyük bir darbe vurduğu gerekçesiyle bir şifrenin farklı kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçen Netflix büyük eleştirileri de beraberinde getirmişti. Ne var ki yeni politika işe yarıyor.

    Netflix şifre paylaşımının engellenmesi ne kazandırdı?

    Netflix şifre paylaşımın engellemek adına önce İspanya sonra da İngiltere ve ABD’de kullanıcıları takip etmeye başladı. Bu yüzden aynı evin dışında yaşayan kullanıcı ya 5.99 euro/8 dolar ek ödeyerek paylaşımı sürdürecek ya da kendisine yeni bir Netflix aboneliği alacaktı.

    Gelen bilgiler ikinci seçeneğin tercih edildiğini gösteriyor. ABD’de şifre paylaşımının yasaklanmasından sonraki 4 günde günlük 73 000 yeni abone geldiği gözlemlendi. Bu rakam önceki 60 günlük ortalamaya göre yüzde 102 artış anlamına geliyor. Bu süreden sonraki 2 günde ise günlük 100 bin yeni abone ortalaması yakalandı. Bu da son 4.5 yıldaki en yüksek günlük yeni abone ortalaması.

    Daha önce İspanya’da yaklaşık 1 milyon abonenin ek ücreti protesto etmek için aboneliklerini iptal ettikleri gündeme gelmişti. Yani kullanıcı ek ödeyerek orijinal planına farklı kişiler ekleme taraftarı değil gibi görünüyor. Şifreyi paylaşan kişiler bu nedenle kendisine yeni bir hesap açma yolunu tercih ediyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    teknolojikolik.com 15 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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