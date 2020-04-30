Netflix, RTÜK isteğinin ardından "Designated Survivor" dizisinin bir bölümünü kaldırdı

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Netflix dizilerinden Designated Survivor'a bugün ilginç bir 'RTÜK darbesi' geldi. Dizinin Türkiye'yle ilgili sahneler içeren 2. sezon 7. bölümü, RTÜK isteğiyle Netflix'ten kaldırıldı. Diğer tüm bölümler normal bir şekilde izlenebilirken 2. sezon 7. bölüme tıkladığınızda "bu içerik bulunduğunuz bölgede mevcut değildir" ifadesiyle karşılaşılıyor.

Variety'ye konuşan Netflix sözcüsü,"Türk yetkililerin isteğinin ardından, Designated Survivor'ın bir bölümünü yerel kanunlara uymak amacıyla kaldırdık. Karar sadece Türkiye'de geçerli ve söz konusu bölüm dünyanın diğer taraflarında izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

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Designated Survivor, ABD'li bir politik gerilim dizisi. Dizide, şans eseri Amerikan başkanlığına yükselen Tom Kirkman isimli bir karakterin hikayesini izliyoruz. Haberimize konu olan 2. sezon 7. bölümünde ise Türkiye'yle ilgili epey bir sahne yer alıyor.

Family Ties (Aile Bağları) isimli bölümde, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan "zorba" ve "diktatör olarak bahsediliyor. Dizide cumhurbaşkanı olarak Fatih Turan isimli kurgu bir karakter yaratılmış. Türk-Amerikan oyuncu Troy Çaylak tarafından canlandırılan Fatih Turan'ın 20 milyon dolarlık bir sarayı olduğunun sözü geçiyor.

Dizinin yine söz konusu bölümünde ayrıca 'Nuri Şahin' isimli; Türkiye'de darbe yaptığı söylenen ve Amerika'da çalışan bir profesör karakter de var. Cumhurbaşkanı Fatih Turan, Nuri Şahin'in ülkeye geri iadesini isterken, dizide Nuri Şahin için "demokratik ve seküler Türkiye için son umut" sözleriyle bahsediliyor.

Variety'de yer alan bilgilere göre, Netflix dünyada daha önce dokuz kez buna benzer sansürler uygulamış. Suudi Arabistan'da, "Hasan Minhaj: Vatanseverliğe Giriş" isimli diziden bir bölüm kaldırılmış. Ayrıca Vietnam'da da Stanley Kubrick'in ünlü filmi Full Metal Jacket'ın servisten kaldırıldığı belirtiliyor.

Designated Survivor'ın ilk iki sezonu ABD'li kanal ABC'de yayınlanmıştı. Dizi daha sonra üçüncü sezonuyla Netflix'e geçiş yaptı.

https://variety.com/2020/digital/global/netflix-yanks-politically-sensitive-designated-survivor-episode-in-turkey-bowing-to-regulator-1234594092/

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