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    Netflix, RTÜK isteğinin ardından "Designated Survivor" dizisinin bir bölümünü kaldırdı

    Designated Survivor'ın Türkiye'yle ilgili 'hassas sahneler' barındıran 2. sezon 7. bölümü, RTÜK isteğinin ardından kaldırıldı. Bahsi geçen bölüm şu anda Netflix Türkiye'de izlenemiyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,6b
    80
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix, RTÜK isteğinin ardından
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    Netflix dizilerinden Designated Survivor'a bugün ilginç bir 'RTÜK darbesi' geldi. Dizinin Türkiye'yle ilgili sahneler içeren 2. sezon 7. bölümü, RTÜK isteğiyle Netflix'ten kaldırıldı. Diğer tüm bölümler normal bir şekilde izlenebilirken 2. sezon 7. bölüme tıkladığınızda "bu içerik bulunduğunuz bölgede mevcut değildir" ifadesiyle karşılaşılıyor.

    Variety'ye konuşan Netflix sözcüsü,"Türk yetkililerin isteğinin ardından, Designated Survivor'ın bir bölümünü yerel kanunlara uymak amacıyla kaldırdık. Karar sadece Türkiye'de geçerli ve söz konusu bölüm dünyanın diğer taraflarında izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

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    Designated Survivor, ABD'li bir politik gerilim dizisi. Dizide, şans eseri Amerikan başkanlığına yükselen Tom Kirkman isimli bir karakterin hikayesini izliyoruz. Haberimize konu olan 2. sezon 7. bölümünde ise Türkiye'yle ilgili epey bir sahne yer alıyor. 

    Family Ties (Aile Bağları) isimli bölümde,  Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan "zorba" ve "diktatör olarak bahsediliyor. Dizide cumhurbaşkanı olarak Fatih Turan isimli kurgu bir karakter yaratılmış. Türk-Amerikan oyuncu Troy Çaylak tarafından canlandırılan Fatih Turan'ın 20 milyon dolarlık bir sarayı olduğunun sözü geçiyor. 

    Dizinin yine söz konusu bölümünde ayrıca 'Nuri Şahin' isimli; Türkiye'de darbe yaptığı söylenen ve Amerika'da çalışan bir profesör karakter de var. Cumhurbaşkanı Fatih Turan, Nuri Şahin'in ülkeye geri iadesini isterken, dizide Nuri Şahin için "demokratik ve seküler Türkiye için son umut" sözleriyle bahsediliyor.

    Variety'de yer alan bilgilere göre, Netflix dünyada daha önce dokuz kez buna benzer sansürler uygulamış. Suudi Arabistan'da, "Hasan Minhaj: Vatanseverliğe Giriş" isimli diziden bir bölüm kaldırılmış. Ayrıca Vietnam'da da Stanley Kubrick'in ünlü filmi Full Metal Jacket'ın servisten kaldırıldığı belirtiliyor.

    Designated Survivor'ın ilk iki sezonu ABD'li kanal ABC'de yayınlanmıştı. Dizi daha sonra üçüncü sezonuyla Netflix'e geçiş yaptı.



    https://variety.com/2020/digital/global/netflix-yanks-politically-sensitive-designated-survivor-episode-in-turkey-bowing-to-regulator-1234594092/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    eyoruk 7 dk.
    Hayır akıl mantık dışı bir şey daha var , bunlara göre izlenmemesi gereken yerlerde izlenmiş olacak bu bölüm Cok saçma değil mi ? Bizden saklıyorlar ama tüm dünya görmüş olacak
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    cangunner (Can Güner) 18 dk.
    Valla adını sanını bilmediğim bir diziydi, bu haber sayesinde daha çok izlenir. Teşekkürler rtük
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 26 dk.
    Ulan "Nuri Şahin"den ne istediniz.
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    eyoruk 39 dk.
    İyice merak ettirdiler şimdi haberleri yok

    İnsanlar sırf bunu içn üye bile olurlar ki üye olduktan sonra diğer dizilere bakarlar ..Diğer dizilere gelince ise zaren onlar malum izleyince sapık oluyoruz, yani daha çok kişi sapıtacak.



    Şahsen ben 9-10 aydır sapık sapık dolaşıyorum ortada netfiliks yüzünden.



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    cenktans90 (tan sarac) 1 sa.
    Ulke koruyucusu RTUK is basinda , aldigi emirlerden tir tir titremislerdir tabi :D
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 sa.
    Bölüm ilk yayınlandığında izledim bildiğiniz ülkeye köpek çektikleri bir bölüm ama üstümüze alınmaya gerek gok çünkü bu dizinin tüm bölümlerinde düşman ülkeler veya dost ülkede olsa 2.sınıf muamele var biz amerikayız istediğimize istediğimizi yaparız kafasında ilerliyor herşey tek garip nokta o bölümün Türkçe düblajının yabancıların yapmış olmasıydı yani Türkçe bilen amerikalılara yaptırmışlar çok garip oldum.
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    baykus_reyis (Deniz Arabacıoğlu) 1 sa.
    Müthiş haber, bir an evdekilerle huop biz cumhuriyet ile yönetilmiyor muydu k ne diktatörlüğü bizim hiç haberimiz yok diyorduk.



    Neyse ki dıj güjlermiş.
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