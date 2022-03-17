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    Netflix şifresini paylaşanlar dikkat!

    Netflix şifrenizi ev halkı dışında birileriyle paylaşıyorsanız ekstra ödeme yapmanız gerekebilir. Netflix artık şifreyi ücretsiz bir şekilde paylaşmanızı istemiyor. 
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    Netflix
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    Bugün çok yüksek kullanıcı rakamlarına ulaşan ve önemli gelirler elde eden içerik platformları yine de bir hesabı bir kişinin kullanmasından yana. Yani birden fazla kişi kullanacaksa aile hesabı alınması isteniyor. Bunu sağlamak için platformlar farklı çözümler geliştiriyor.

    Netflix şifre paylaşımına engel

    Geçtiğimiz yıllarda Spotify’ın konum üzerinden şifre paylaşımı yapılıp yapılmadığını anlamaya çalıştığına şahit olmuştuk. Netflix de benzer bir çaba içerisinde. Şifre paylaşımının gelirlerine darbe vurmasına engel olmak istiyor.

    Firma Şili, Kosta Rika ve Peru’da buna yönelik yeni bir özellik test ediyor. Extra Member adını taşıyan özellik ev dışında yaşayan en fazla iki kişiye kadar şifreyi paylaşmaya imkân tanıyor. Bunun için kullanıcının 2$-3$ arasında ekstra bir ödeme yapması gerekiyor.

    Extra Member ödemesi yapmayanların şifre paylaşımı nasıl engellenecek herhangi bir detaya girilmemiş. Kaynaklar konum tabanlı bir çözüm olabileceğini düşünüyor. Diğer taraftan kişisel verilerin hesaplar arası veya ekstra üye hesaplarına aktarılması konusunda da yeni bir özellik daha test ediliyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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    netflix, Teknoloji Haberleri ve Internet
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