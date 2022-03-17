Netflix şifresini paylaşanlar dikkat!

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Bugün çok yüksek kullanıcı rakamlarına ulaşan ve önemli gelirler elde eden içerik platformları yine de bir hesabı bir kişinin kullanmasından yana. Yani birden fazla kişi kullanacaksa aile hesabı alınması isteniyor. Bunu sağlamak için platformlar farklı çözümler geliştiriyor.

Netflix şifre paylaşımına engel

Geçtiğimiz yıllarda Spotify’ın konum üzerinden şifre paylaşımı yapılıp yapılmadığını anlamaya çalıştığına şahit olmuştuk. Netflix de benzer bir çaba içerisinde. Şifre paylaşımının gelirlerine darbe vurmasına engel olmak istiyor.

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Firma Şili, Kosta Rika ve Peru’da buna yönelik yeni bir özellik test ediyor. Extra Member adını taşıyan özellik ev dışında yaşayan en fazla iki kişiye kadar şifreyi paylaşmaya imkân tanıyor. Bunun için kullanıcının 2$-3$ arasında ekstra bir ödeme yapması gerekiyor.

Extra Member ödemesi yapmayanların şifre paylaşımı nasıl engellenecek herhangi bir detaya girilmemiş. Kaynaklar konum tabanlı bir çözüm olabileceğini düşünüyor. Diğer taraftan kişisel verilerin hesaplar arası veya ekstra üye hesaplarına aktarılması konusunda da yeni bir özellik daha test ediliyor.

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Netflix şifre paylaşımı ücretli olacak