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    Netflix ilk interaktif yarışmasını başlatıyor

    Netflix Trivia Quest platformun ilk interaktif bilgi yarışması olma özelliğine sahip. Kullanıcılar soruları cevaplarken bir yandan da Trivia ülkesini kurtarmaya çalışıyor.
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    Netflix Trivia Quest
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    Standart içerik sunmak yerine farklı tecrübeleri de yaşatmak isteyen Netflix bir süredir interaktif dizi konseptini ve mobil oyun konseptini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Şimdi interaktif bilgi yarışması başlıyor.

    Netflix Trivia Quest ne zaman geliyor?

    Netflix tarafından yapılan duyuruya göre Trivia Quest interaktif bilgi yarışması 1 Nisan itibariyle erişime açılacak. Çoktan seçmeli 24 sorunun yer alacağı yarışmada sanat ve bilim gibi farklı konular olacak.

    İnteratkif olmasının yanında kullanıcılar bir hikâyeyi de yaşayacak. Kahramanımız Willy’nin Trivia ülkesini kurtarmasına bilgileri ile yardım edecekler. Her doğru cevapta puan kazanırken istenirse yanlış soruya tekrar gelip cevaplanabilecek. Oyunda herhangi bir gerçek ödül yer almıyor.

    Netflix yarışmanın şimdilik deneysel olarak kalacağını ve yeni yarışmaların olmayacağını belirtiyor. Yani kullanıcıların etkileşimine göre yeni konseptin devap edip etmeyeceği konusunda bir karar verilecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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