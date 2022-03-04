Netflix ilk interaktif yarışmasını başlatıyor

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Standart içerik sunmak yerine farklı tecrübeleri de yaşatmak isteyen Netflix bir süredir interaktif dizi konseptini ve mobil oyun konseptini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Şimdi interaktif bilgi yarışması başlıyor.

Netflix Trivia Quest ne zaman geliyor?

Netflix tarafından yapılan duyuruya göre Trivia Quest interaktif bilgi yarışması 1 Nisan itibariyle erişime açılacak. Çoktan seçmeli 24 sorunun yer alacağı yarışmada sanat ve bilim gibi farklı konular olacak.

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İnteratkif olmasının yanında kullanıcılar bir hikâyeyi de yaşayacak. Kahramanımız Willy’nin Trivia ülkesini kurtarmasına bilgileri ile yardım edecekler. Her doğru cevapta puan kazanırken istenirse yanlış soruya tekrar gelip cevaplanabilecek. Oyunda herhangi bir gerçek ödül yer almıyor.

Netflix yarışmanın şimdilik deneysel olarak kalacağını ve yeni yarışmaların olmayacağını belirtiyor. Yani kullanıcıların etkileşimine göre yeni konseptin devap edip etmeyeceği konusunda bir karar verilecek.

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