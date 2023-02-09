Netflix, "belli ülkelerde" şifre paylaşımını engellemeye başladı

Tam Boyutta Gör Netflix, şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaları bir süredir Latin Amerika’da uyguluyor. Hesap paylaşımı yapanlar için kısıtlayıcı kurallar, Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya’da uygulanmaya başlandı. Bu ülkelerdeki aboneler, Netflix şifrelerini aynı evde olmayan kişilerle paylaşmaları durumunda ek ücret ödeyecek.

Netflix, hesabını paylaşanları böyle engelleyecek 1 hf. önce eklendi

Alt hesaplar için ekstra ücret!

Netflix üyeleri, aynı evde yaşamadıkları kişi/kişiler için ek alt hesap oluşturmak zorunda. Bunun da bedeli; Kanada ve Yeni Zelanda’da 7.99 dolar, Portekiz’de 3.99 euro, İspanya’da 5.99 euro. Netflix, ikiden fazla alt hesap oluşturmaya izin vermiyor. Her hesabın kullanıcı adı ve şifresi ayrı olacak.

Halihazırda aynı hesabı kullanan kişiler, profillerini yeni ücretli bir hesaba aktarabilecek. Film dizi önerileri, izleme geçmişleri ve izleme listeleri, oyunları ve diğer verileri otomatik olarak yeni hesaba aktarılacak.

Ev ağından giriş yapma zorunluluğu

Diğer şifre paylaşım kısıtlamaları da geçerli olacak. Üyeler, evlerini birincil konumları olarak ayarlamak zorunda. Bununla birlikte evde WiFi ağı üzerinden en az 31 günde bir Netflix hesaplarına giriş yapmak zorunda. Aktif taktirde hesaplarına erişimlerinin engellenmesi riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

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