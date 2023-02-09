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    Anlık Bildirim

    Netflix, "belli ülkelerde" şifre paylaşımını engellemeye başladı

    Netflix'in hesap paylaşımını engelleyeceği uzun süredir konuşuluyor. Şirket, Kanada ve birkaç ülkede hesap ve şifresini paylaşan aboneler için ekstra ücret talep etmeye başladı.
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    netflix hesap şifre paylaşımı ücret Tam Boyutta Gör
    Netflix, şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaları bir süredir Latin Amerika’da uyguluyor. Hesap paylaşımı yapanlar için kısıtlayıcı kurallar, Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya’da uygulanmaya başlandı. Bu ülkelerdeki aboneler, Netflix şifrelerini aynı evde olmayan kişilerle paylaşmaları durumunda ek ücret ödeyecek.

    Alt hesaplar için ekstra ücret!

    Netflix üyeleri, aynı evde yaşamadıkları kişi/kişiler için ek alt hesap oluşturmak zorunda. Bunun da bedeli; Kanada ve Yeni Zelanda’da 7.99 dolar, Portekiz’de 3.99 euro, İspanya’da 5.99 euro. Netflix, ikiden fazla alt hesap oluşturmaya izin vermiyor. Her hesabın kullanıcı adı ve şifresi ayrı olacak.

    Halihazırda aynı hesabı kullanan kişiler, profillerini yeni ücretli bir hesaba aktarabilecek. Film dizi önerileri, izleme geçmişleri ve izleme listeleri, oyunları ve diğer verileri otomatik olarak yeni hesaba aktarılacak.

    Ev ağından giriş yapma zorunluluğu

    Diğer şifre paylaşım kısıtlamaları da geçerli olacak. Üyeler, evlerini birincil konumları olarak ayarlamak zorunda. Bununla birlikte evde WiFi ağı üzerinden en az 31 günde bir Netflix hesaplarına giriş yapmak zorunda. Aktif taktirde hesaplarına erişimlerinin engellenmesi riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

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