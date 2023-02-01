Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, hesap paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı

    Netflix, hesap paylaşımı hakkında SSS sayfasını güncelledi. Şirketin şifresini paylaşan hesapları nasıl tespit edip engelleyeceği belli oldu.                    
    1
    netflix hesap paylaşımı engelleme doğrulama Tam Boyutta Gör
    Netflix, hesabın engellenmemesi için, yerel ev ağı üzerinden giriş yapılması ve Netflix içeriklerinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

    Düzenli giriş şartı

    Netflix, WiFi ağına bağlıyken en az 31 günde bir resmî Netflix uygulaması veya web sitesi üzerinden giriş yapıp içeriklerin izlendiği cihazı, ev cihazı olarak görecek. Hesaba bu cihaz üzerinden girilip girilmediğinin tespiti için IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılacak.

    Giriş yapılmazsa, doğrulama ekranı gelecek

    Netflix, kısıtlama ile hesap paylaşımını hedefliyor ancak 31 gün süre boyunca cihazlarından giriş yapmayan hesaplar doğrulama ekranıyla karşılaşacak. Netflix, hesabın birincil konumuna bağlı cihazların erişimine otomatik olarak izin verecek mi yoksa doğrulama sürecinden geçmesi mi gerekecek henüz bilinmiyor. Ayrıca seyahat ederken ara sıra Netflix izlemek için kullanılan cihazlarda durum ne olacak belirtilmemiş.

    Netflix cihaz doğrulama nasıl olacak?

    İzleyici, Netflix uygulaması veya web sitesi üzerinden hesabına girdiğinde doğrulama istemi çıkacak ve birincil hesap sahibinin e-posta adresine veya telefon numarasına bir link gönderilecek. 4 basamaklı doğrulama kodu, 15 dakika geçerli olacak.

    Netflix, periyodik olarak cihaz doğrulamasının yapılmasını isteyecek. Şirket, doğrulama kodunun farklı konumdaki başka bir hesaptan girilmesi durumunda hesabın kalıcı olarak kilitleneceğinden bahsetmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11
    Realme C11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız