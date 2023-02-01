Netflix, hesap paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı

Tam Boyutta Gör Netflix, hesabın engellenmemesi için, yerel ev ağı üzerinden giriş yapılması ve Netflix içeriklerinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Netflix, şifre paylaşımını ücretli yapmaya hazırlanıyor 1 hf. önce eklendi

Düzenli giriş şartı

Netflix, WiFi ağına bağlıyken en az 31 günde bir resmî Netflix uygulaması veya web sitesi üzerinden giriş yapıp içeriklerin izlendiği cihazı, ev cihazı olarak görecek. Hesaba bu cihaz üzerinden girilip girilmediğinin tespiti için IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılacak.

Giriş yapılmazsa, doğrulama ekranı gelecek

Netflix, kısıtlama ile hesap paylaşımını hedefliyor ancak 31 gün süre boyunca cihazlarından giriş yapmayan hesaplar doğrulama ekranıyla karşılaşacak. Netflix, hesabın birincil konumuna bağlı cihazların erişimine otomatik olarak izin verecek mi yoksa doğrulama sürecinden geçmesi mi gerekecek henüz bilinmiyor. Ayrıca seyahat ederken ara sıra Netflix izlemek için kullanılan cihazlarda durum ne olacak belirtilmemiş.

Netflix cihaz doğrulama nasıl olacak?

İzleyici, Netflix uygulaması veya web sitesi üzerinden hesabına girdiğinde doğrulama istemi çıkacak ve birincil hesap sahibinin e-posta adresine veya telefon numarasına bir link gönderilecek. 4 basamaklı doğrulama kodu, 15 dakika geçerli olacak.

Netflix, periyodik olarak cihaz doğrulamasının yapılmasını isteyecek. Şirket, doğrulama kodunun farklı konumdaki başka bir hesaptan girilmesi durumunda hesabın kalıcı olarak kilitleneceğinden bahsetmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.