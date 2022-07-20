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Dünyanın en büyük yayın platformu Netflix, 2022’nin ilk çeyrek raporlarında 200.000 kullanıcı kaybettiğini açıklamıştı. 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte bu sayının 2 milyona kadar ulaşacağını tahmineden akış devi, dünya genelinde 970.000 abone kaybettiğini duyurdu.

Kan kaybı devam ediyor

Bildirilenlere göre yılın ikinci çeyreğini toplam 220,6 milyon abone sayısı iletamamlayan Netflix, ABD ve Kanada'da 640.000, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da 300.000, Latin Amerika'da 350.000 abone kaybetti. Yeni eklenen aboneler ile beraber toplam kayıp ise tahminlerin altında kalarak 970.000’e ulaştı.

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Netflix, her ne kadar 970 bin kullanıcıyı kaybedeceğini düşünmese de paylaşılan rakamın geçtiğimiz çeyreğe oranla oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz çeyrekte atılan yanlış adımların ardından maliyet yapısında değişikliğe gitmeye karar veren akış devi, birçok bölgede yüzlerce çalışanın işine son verildiğini açıklamıştı.

Öte yandan kullanıcı sayısını arttırmak için reklam destekli ve daha uygun fiyatlı abonelik modelleri üzerinde çalışan Netflix, hesap paylaşımına da kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

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Netflix'te kan kaybı sürüyor: Bir milyon abone daha kaybetti