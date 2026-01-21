Giriş
    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar: Space Marine II geldi

    Xbox Game Pass'e Ocak'ın son iki haftasında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklandı. Merakla beklenen Space Marine II ve Death Stranding Director’s Cut Game Pass'e ekleniyor. İşte liste...

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar: Space Marine II geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Ocak ayının son iki haftasında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Ayrıca yeni yapımların yanı sıra bazı oyunlar Game Pass'e veda edecek.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 3 Şubat'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Death Stranding: Director's CutWarhammer 40,000: Space Marine 2, Final Fantasy II, RoadCraft, Ninja Gaiden RageboundThe Talos Principle 2, Anno: Mutationem, Drop Duchy, MySims: Cozy Bundle ve Indika​​​​​​​olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Death Stranding: Director's Cut - 21 Ocak - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • RoadCraft - 21 Ocak - PC - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • Ninja Gaiden Ragebound - 21 Ocak - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • The Talos Principle 2 - 27 Ocak - PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • Anno: Mutationem - 28 Ocak - Cloud, PC, Console - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • Drop Duchy - 28 Ocak - Cloud, PC, Console - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • MySims: Cozy Bundle - 29 Ocak - PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 29 Ocak - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
    • Indika - 2 Şubat - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
    • Final Fantasy II - 3 Şubat - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass

    Ayrıca Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Ocak itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Shady Part of Me, Starbound, Lonely Mountains Snow Riders, Paw Patrol World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector ve Orcs Must Die! Deathtrap  yer alıyor.

    • Shady Part of Me
    • Starbound
    • Lonely Mountains Snow Riders
    • Paw Patrol World
    • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
    • Orcs Must Die! Deathtrap
