Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar: Space Marine II geldi

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Microsoft'un paylaştığı listeye göre 3 Şubat'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Death Stranding: Director's Cut, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Final Fantasy II, RoadCraft, Ninja Gaiden Ragebound, The Talos Principle 2, Anno: Mutationem, Drop Duchy, MySims: Cozy Bundle ve Indikaolacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Death Stranding: Director's Cut - 21 Ocak - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
- RoadCraft - 21 Ocak - PC - Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ninja Gaiden Ragebound - 21 Ocak - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Talos Principle 2 - 27 Ocak - PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
- Anno: Mutationem - 28 Ocak - Cloud, PC, Console - Game Pass Premium, PC Game Pass
- Drop Duchy - 28 Ocak - Cloud, PC, Console - Game Pass Premium, PC Game Pass
- MySims: Cozy Bundle - 29 Ocak - PC - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 29 Ocak - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
- Indika - 2 Şubat - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Final Fantasy II - 3 Şubat - Cloud, PC, Xbox Series X/S - Game Pass Premium, PC Game Pass
Ayrıca Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Ocak itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Shady Part of Me, Starbound, Lonely Mountains Snow Riders, Paw Patrol World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector ve Orcs Must Die! Deathtrap yer alıyor.
- Shady Part of Me
- Starbound
- Lonely Mountains Snow Riders
- Paw Patrol World
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Orcs Must Die! Deathtrap