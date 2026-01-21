Netflix güncel abone sayısını açıkladı; Sadece reklam geliri 1.5 milyar dolara ulaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son günlerde Warner Bros. anlaşmasıyla adından söz ettiren Netflix, bugün son mali çeyreğin sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaştı. Bir kez daha Wall Street beklentilerinin üzerine çıkan şirket, özellikle reklam geliriyle dikkat çekti. İlk duyurulduğu dönemde tepki çekse de zamanla geniş bir kitleye ulaşan reklamlı abonelik paketi, Netflix'e kayda değer bir gelir kapısı açmış durumda. Şirket, bugün yaptığı paylaşımda, yıllık reklam gelirinin 1.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu, bir önceki yıla kıyasla %150'lik bir artış anlamına geliyor. Şirketin son çeyrekteki toplam geliri ise 12.05 milyar dolar olarak açıklandı.

Netflix gelir rakamlarının yanı sıra güncel abone sayısını da paylaştı. Bir yıl önce bu dönemde 301.2 milyon abonesi olan Netflix, aradan geçen bir yılda neredeyse 24 milyon daha fazla abone ekleyerek toplam 325 milyon aboneye ulaştı.

Netflix, 2026'da Sadece İçeriğe 20 Milyar Dolar Harcayacak

Warner Bros.'u satın almak için 82.7 milyar doları gözden çıkaran Netflix, bu dev yatırıma rağmen içerik tarafındaki harcamalarını kısmayı düşünmüyor. Aksine şirket sadece 2026'da içeriğe 20 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu ki bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

Bu 20 milyar dolar, hem orijinal film ve dizilerin yapımına, hem de kütüphanedeki lisanslı içerik sayısını arttıracak lisans anlaşmalarına gidecek. Nitekim şirket daha şimdiden Universal, Sony, Paramount gibi stüdyolarla önemli iş birliklerine imza atmış durumda. Eğer Warner Bros. anlaşması da tamamlanırsa ki 2027'den önce tamamlanması zor görünüyor, Netflix'in içerik tarafında eli daha da güçlenecek.

