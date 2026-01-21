Netflix güncel abone sayısını açıkladı; Sadece reklam geliri 1.5 milyar dolara ulaştı

Netflix gelir rakamlarının yanı sıra güncel abone sayısını da paylaştı. Bir yıl önce bu dönemde 301.2 milyon abonesi olan Netflix, aradan geçen bir yılda neredeyse 24 milyon daha fazla abone ekleyerek toplam 325 milyon aboneye ulaştı.
Netflix, 2026'da Sadece İçeriğe 20 Milyar Dolar Harcayacak
Warner Bros.'u satın almak için 82.7 milyar doları gözden çıkaran Netflix, bu dev yatırıma rağmen içerik tarafındaki harcamalarını kısmayı düşünmüyor. Aksine şirket sadece 2026'da içeriğe 20 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu ki bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.
Bu 20 milyar dolar, hem orijinal film ve dizilerin yapımına, hem de kütüphanedeki lisanslı içerik sayısını arttıracak lisans anlaşmalarına gidecek. Nitekim şirket daha şimdiden Universal, Sony, Paramount gibi stüdyolarla önemli iş birliklerine imza atmış durumda. Eğer Warner Bros. anlaşması da tamamlanırsa ki 2027'den önce tamamlanması zor görünüyor, Netflix'in içerik tarafında eli daha da güçlenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: