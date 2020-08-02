Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor

    Netflix’in Ubisoft ile el sıkışması sonrası, oyun uyarlamaları haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Splinter Cell animesinin ardından bu kez Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor.
    2 hf.
    2,1b
    1
    6
    Sinema ...
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Netflix ve Fransa merkezli oyun devi Ubisoft arasındaki iş birliği, popüler çevrimiçi içerik platformuna oyunun dünyasının önemli yapımlarını uyarlama fırsatı sunuyor. Daha geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Splinter Cell anime haberinin ardından bu kez bir başka Ubisoft yapımının Netflix’e geleceği duyuruldu. Twitter’da yapılan paylaşıma göre Beyond Good & Evil isimli oyunun sinema uyarlaması yakında platformdaki yerini alacak. Filmin live-action ve anime karışımı bir yapım olacağı ifade ediliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor

    Ubisoft’un 2003 yılında piyasaya sürdüğü ve Jade isimli araştırmacı gazeteci karakterimizin uzaylı istilası altındaki bir gezegende geçen macerasına odaklanan Beyond Good & Evil, aksiyon-macera tarzında bir yapım. Piyasaya çıktığı yıl oldukça olumlu yorumlar alan oyun, ne yazık ki ticari anlamda çok başarılı olamamıştı. Ancak Ubisoft, oyundan vazgeçmemiş ve 2017 yılında, bu kez ilk oyunun öncesine odaklanacak Beyond Good & Evil 2’yi duyurmuştu.

    Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Netflix, uyarlamayı Detektif Pikachu ve Goosebumps filmlerinden tanıdığımız Rob Letterman’ın yönetmenlik becerilerine emanet edecek. Senaryoyu kimin kaleme alacağı ve oyuncu kadrosu ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor"

    Bakalım Netflix’in Ubisoft ile el sıkışması sonrası, bizleri daha ne gibi sürprizler bekleyecek. Belki de yakında bir Rainbow Six ya da Ghost Recon haberi alabiliriz.



    https://www.engadget.com/beyond-good-and-evil-movie-070207377.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
    4 sa.
    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
    13 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    neronidas (Veysel EJDER) 2 hf. en beğenilen
    Önceden filmler oyun olurdu şimdi oyunlar film oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reaper87 2 hf.
    Bu işinde moku çıkacak iyice...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jesipikmin 2 hf. yeni yorumcu
    Ilık domuz da olacak mı filmde?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kpln04 (volkan kaplan) 2 hf.
    oyundan önce filmi çıkar kesin oyundan haber yok
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neronidas (Veysel EJDER) 2 hf. en beğenilen
    Önceden filmler oyun olurdu şimdi oyunlar film oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. neronidas
    Oyundan film olanların sayısı filmden oyun olanlar kadar vardır zannımca.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf.
    Dedetif Pikachu gibi kalite bir iş çıkarsa ne ala. Ama işin ucunda Netfix olunca güvenemedim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı 2 hf. League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek 2 hf. Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak 2 hf. Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek 2 hf. Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek 2 hf. AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek 2 hf. Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı 2 hf. Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor 2 hf. Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor 2 hf. Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı! 2 hf. Nvidia; ARM için görüşmelere başladı 2 hf. Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı 2 hf. Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu 2 hf. Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper 2 hf. ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası 2 hf. Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor? 2 hf. iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için 2 hf. OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor 2 hf. GeForce Now artık Steam kütüphanesi ile senkronize çalışıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor Sonraki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi 2 hf. TikTok, Amerika’daki parçasını satarak Trump’ın yasağından kurtulabilir 2 hf. Big Navi 5120 shader’la geliyor 2 hf. RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı 2 hf. Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski 2 hf. AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek 2 hf. Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de 2 hf. Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple 2 hf. Kodak ilaç sektörüne giriyor 2 hf. OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı 2 hf. Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek 2 hf. Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız 2 hf. Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu 2 hf. Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti 2 hf. YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor 2 hf. Epic Games mağazasında mod dönemi başlıyor 2 hf. Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor 2 hf. Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız