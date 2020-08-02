Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor

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Netflix ve Fransa merkezli oyun devi Ubisoft arasındaki iş birliği, popüler çevrimiçi içerik platformuna oyunun dünyasının önemli yapımlarını uyarlama fırsatı sunuyor. Daha geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Splinter Cell anime haberinin ardından bu kez bir başka Ubisoft yapımının Netflix’e geleceği duyuruldu. Twitter’da yapılan paylaşıma göre Beyond Good & Evil isimli oyunun sinema uyarlaması yakında platformdaki yerini alacak. Filmin live-action ve anime karışımı bir yapım olacağı ifade ediliyor.

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Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor

Ubisoft’un 2003 yılında piyasaya sürdüğü ve Jade isimli araştırmacı gazeteci karakterimizin uzaylı istilası altındaki bir gezegende geçen macerasına odaklanan Beyond Good & Evil, aksiyon-macera tarzında bir yapım. Piyasaya çıktığı yıl oldukça olumlu yorumlar alan oyun, ne yazık ki ticari anlamda çok başarılı olamamıştı. Ancak Ubisoft, oyundan vazgeçmemiş ve 2017 yılında, bu kez ilk oyunun öncesine odaklanacak Beyond Good & Evil 2’yi duyurmuştu.

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Netflix, uyarlamayı Detektif Pikachu ve Goosebumps filmlerinden tanıdığımız Rob Letterman’ın yönetmenlik becerilerine emanet edecek. Senaryoyu kimin kaleme alacağı ve oyuncu kadrosu ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor"

Bakalım Netflix’in Ubisoft ile el sıkışması sonrası, bizleri daha ne gibi sürprizler bekleyecek. Belki de yakında bir Rainbow Six ya da Ghost Recon haberi alabiliriz.

https://www.engadget.com/beyond-good-and-evil-movie-070207377.html

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