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    Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor

    Netflix ve Ubisoft Splinter Cell animesi için çalışmalara başladı. İki sezon ve toplamda 16 bölüm olarak hazırlanacak anime serisi, John Wick'ten tanıdığımız Derek Kolstad’a emanet edilecek.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor

    Splinter Cell oyunlarının geliştiricisi Ubisoft, Netflix ile popüler serinin anime uyarlaması için bir anlaşmaya vardı. İlk etapta iki sezon ve toplamda 16 bölüm olarak hazırlanacak serinin senaryosu ve yapımcılığı, John Wick üçlemesinden tanıdığımız Derek Kolstad’a emanet edilecek.

    Splinter Cell serisinin ilk oyunu 2002 yılında piyasaya çıkmış, 2013 yılında yayınlanan Splinter Cell Blacklist ile birlikte Sam Fisher, bir daha hayranlarıyla bir araya gelememişti. Derek Kolstad’ın kaleminden çıkacak senaryo Splinter Cell hayranlarını ne kadar mutlu edecek bilinmez ancak toplamda 584 milyon dolar hasılat yapan John Wick üçlemesinin senaristinden kötü bir iş çıkmayacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

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    Hayranların da hatırlayacağı üzere Splinter Cell’in beyazperde yolculuğu 2005 yılının başlarında gündeme gelmiş, Tom Hardy’nin Sam Fisher rolüyle 2012 yılında sinemalara konuk olacağı dillendirilmişti. Ancak geçen süre zarfında olumlu bir gelişme yaşanmamış ve bizler, 2016 yılında yayınlanan bir başka popüler Ubisoft serisinden uyarlanan Assassin’s Creed filmini izlemiştik.

    Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor
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    Ne Ubisoft’un ne de Netflix’in ve Kolstad’ın açıklama yaptığı anime serisinin batılı tarz bir yapım olacağı biliniyor. Japon animelerinin çok daha başarılı olduğu bir alanda yarışacak Splinter Cell animesi bu anlamda Netflix için bir ilk değil. Zira çevrimiçi içerik platformunun 2017 yılında yayınlamaya başladığı Castlevania serisi, batılı tarz animelerin de başarılı olabileceğinin bir göstergesi olarak gösteriliyor.

    Bakalım Splinter Cell anime serisi, hayranları ne derece tatmin edecek. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://variety.com/2020/tv/news/splinter-cell-animated-series-netflix-1234612535/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 8 sa.
    Sanıyorum bu pandemi sürecinde en iyi yapılacak şey animasyon üretmektir. Çünkü oyunculuk ve sahne çekimleri çok fazla risk barındırırken ofis-stüdyoda hazırlanan animasyonlar daha steril çalışmayı kolaylaştırır. Bu arada bilmeyen veya izlemeyenler için Love, Death & Robots serisini muhakkak öneririm.
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    tobepeople 9 sa. (düzenlendi)
    Şunu belirtmeden geçemedim ; çizimi olmayan şeye(mangası olmayan şeye) ne ironidir bilemem ama çizgi-film denir, anime değil! Ancak yine de oyununu ele alırsak batırmazlarsa izlenir! Oyunları güzel hikayelere sahip idi. Ancak çok fazla umut da beklememek lazım , bir çok oyunun animesi çıktı ama çok azı zevkle izlenebilir oldu!
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    dere.beyi (sert dert) 13 sa.
    arkadaşlar doğa üstü güçleri olmayan normal hayattan esinlenmiş anime yok mu ?
    polisiye mafya spor ne varsa artık.
    Hangi animeye baksam birbirinin üzerine dünyaları atıyorlar :d
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    sniper23 (Enes Şahinler) 17 sa.
    Ghost in the Shell gibi pert olur gibi görünüyor.
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 18 sa. (düzenlendi)
    En az oyunları kadar güzel olursa soluksuz izlenir. Ama oyunun yapısı animeden ya da diziden çok film olmaya daha uygun gibi.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 gün
    anime demeyin zira avrupa tarzı çizimler olduğu için yine snime olmayacak. ama netfkix cartoon diye labse etmek yerine anime deyip kitlelere hitap ediyor..
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    isosonsuz (İsmail Can Karacaoğlu) 1 gün
    “Derek Kolstad’ın kaleminden çıkacak senaryo Splinter Cell hayranlarını ne kadar mutlu edecek bilinmez ancak toplamda 584 milyon dolar hasılat yapan John Wick üçlemesinin senaristinden kötü bir iş çıkmayacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.”



    Bence yanlış olacaktır. John Wick in senaryosu ne ki? Çakma saçma sapan bir senaryo... keanu reeves oynamasa izlenecek ne yanı var ki. Adam öyle bir ciddiyetle ve kendini kaptırarak oynuyor ki ne sanaryo versen güzel olacak.... adam Silah sahneleri için 6 ay poligonda emekli askerlerden ders almış.



    Gitti splinter cell...
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