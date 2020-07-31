Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor

Splinter Cell oyunlarının geliştiricisi Ubisoft, Netflix ile popüler serinin anime uyarlaması için bir anlaşmaya vardı. İlk etapta iki sezon ve toplamda 16 bölüm olarak hazırlanacak serinin senaryosu ve yapımcılığı, John Wick üçlemesinden tanıdığımız Derek Kolstad’a emanet edilecek.

Splinter Cell serisinin ilk oyunu 2002 yılında piyasaya çıkmış, 2013 yılında yayınlanan Splinter Cell Blacklist ile birlikte Sam Fisher, bir daha hayranlarıyla bir araya gelememişti. Derek Kolstad’ın kaleminden çıkacak senaryo Splinter Cell hayranlarını ne kadar mutlu edecek bilinmez ancak toplamda 584 milyon dolar hasılat yapan John Wick üçlemesinin senaristinden kötü bir iş çıkmayacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

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Hayranların da hatırlayacağı üzere Splinter Cell’in beyazperde yolculuğu 2005 yılının başlarında gündeme gelmiş, Tom Hardy’nin Sam Fisher rolüyle 2012 yılında sinemalara konuk olacağı dillendirilmişti. Ancak geçen süre zarfında olumlu bir gelişme yaşanmamış ve bizler, 2016 yılında yayınlanan bir başka popüler Ubisoft serisinden uyarlanan Assassin’s Creed filmini izlemiştik.

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Ne Ubisoft’un ne de Netflix’in ve Kolstad’ın açıklama yaptığı anime serisinin batılı tarz bir yapım olacağı biliniyor. Japon animelerinin çok daha başarılı olduğu bir alanda yarışacak Splinter Cell animesi bu anlamda Netflix için bir ilk değil. Zira çevrimiçi içerik platformunun 2017 yılında yayınlamaya başladığı Castlevania serisi, batılı tarz animelerin de başarılı olabileceğinin bir göstergesi olarak gösteriliyor.

Bakalım Splinter Cell anime serisi, hayranları ne derece tatmin edecek. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://variety.com/2020/tv/news/splinter-cell-animated-series-netflix-1234612535/

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