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    Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime

    Hem oyun dünyasının hem de animasyon dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Sonic'in yeni bir animasyon dizisi geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Şubat 2021, 06:00 (2 hf.)
    1,3b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime
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    İlk oyunu 1991 yılında yayınlanan ve bu şekilde hayatımıza giren Sonic'in, 30 yıllık serüveninde birçok başarılı başarısız dizi ve film uyarlamasını gördük. Geçtiğimiz saatlerde de bu uyarlamalara bir yenisi daha eklendi.

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    Birkaç ay önce Netflix resmi Twitter hesabından duyuru yapılmıştı ancak birkaç dakika sonrasında paylaşım silinmişti. Bu yüzden bu duyuru çok da sürpriz olmadı. Bu duyurulan 3 boyutlu yeni Sonic animasyonunun adı Sonic Prime. 

    Animasyonun yapımcılığını Mega Man serisinin uyarlaması ile tanınan WildBrain Studios üstlenecek. Ayrıca geliştirme tarafında Man of Action isimli grup da bulunuyor. Onlar da 2012 yılında yayınlanan Ultimate Spider-Man üzerinde çalışmıştı. Sonic Prime isimli üç boyutlu animasyonun da 2022 yılında Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor. 

    Ayrıca 2022 yılında, geçtiğimiz yıl yayınlanan Sonic The Hedgehog filminin ikincisi de yayınlanacak. İki yapımın birbiri ile bir bağlantısı büyük ihtimalle olmayacak ancak yayın tarihleri büyük ihtimalle yakın olacaktır. Filmin yayın tarihi de 8 Nisan 2022.



    https://www.gamesradar.com/sonic-the-hedgehog-is-getting-his-own-animated-netflix-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Keshi (Deniz Yücel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Filmi de gayet hoştu, tavsiye ederim.
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    TossA CoinTo Your Witcher 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Filmi 2. seferde zor adam etmeye çalıştılar . Animasyon bakalım nasıl olacak görelim.
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    E ErdemAlkan52 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda be
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