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    Anlık Bildirim

    Netflix’in animasyonları: Tomb Raider, Devil May Cry, Sonic ve dahası

    Netflix, düzenlediği bir etkinlikte platforma getireceği yeni animasyon yapımlarını duyurdu. Popüler akış hizmeti, platforma Tomb Raider, Devil May Cry, Sonic ve dahasını getiriyor.

    Netflix’in animasyonları: Tomb Raider, Devil May Cry ve Sonic Tam Boyutta Gör

    Popüler akış hizmeti Netflix, gelecek animasyon projelerini duyurmak için DROP 01 adlı sanal bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, animasyon hayranları ve özellikle de video oyunu uyarlamalarından hoşlananlar için tam bir şölendi. Netflix, ikonik karakterlerle birlikte büyük markaların animasyonlarını yakında platformunda yayınlayacak. İşte etkinlikte sergilenenler.

    Devil May Cry

    Popüler oyun serisini uyarlayan bir Devil May Cry animesi üretildiğini biliyorduk ve şimdi Netflix, yapım hakkında bir fragman yayınladı. "Çok yakında" dışında bir yayın tarihi yok, ancak yapımın arkasında Capcom bulunuyor. Bununla birlikte The Legend of Korra, Kipo and the Age of Wonderbeasts, The Witcher Nightmare of the Wolf ve My Adventures With Superman'in arkasındaki Studio Mir olayın animasyon tarafında olacak. Dolayısıyla görsel açıdan keyifli bir yapım bizi bekliyor.

    Sonic Prime

    İzleyenler için Sonic Prime, üçüncü sezonuyla birlikte geri dönüyor. Yeni bölümler, hızlı kirpinin tüm Green Hill Zone'un kaderi için Nine Tails ile karşı karşıya geldiği ikinci sezonun sonuçlarına odaklanıyor. Netflix bildiğiniz gibi artık oyun da yapıyor ve ilgili mobil oyun Sonic Prime Dash için bir fragman da etkinlikte gösterildi.

    Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

    Netflix’in Tomb Raider animasyon dizisini duyurmasından bu yana neredeyse üç yıl geçti ve bekleyenler, animasyonun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğinden şüphe duymaya başlamıştı. Ancak bu şüphe artık sonlandı. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, oyun geliştiricisi Crystal Dynamics ve Legendary Television arasında bir ekip çalışması ile birlikte platforma geliyor. Castlevania ve Masters of the Universe'ün arkasındaki stüdyo olan Powerhouse Animation tarafından resmedilen yapım için ise halen bir çıkış tarihi yok, ancak tünelin sonundaki ışık artık görünüyor.

    Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

    Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix tam olarak bir video oyunu uyarlaması değil, ancak Far Cry 3: Blood Dragon'da yaratılan dünyadan esinleniyor. Netflix'in animasyon dehası Adi Shankar'ın yanı sıra Ubisoft da bu projede yer alıyor. Bu, Ubisoft maskotu Rayman'ın alışılmadık bir şekilde eklenmesiyle baştan sona bir siberpunk gösterisi. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, 19 Ekim'de gösterime girecek.

    Scott Pilgrim Takes Off

    Scott Pilgrim Takes Off tekrardan gözler önüne serildi. 17 Kasım’da çıkacak olan yapım için hayranlarını heyecanlandıracak bir de gerçek bir sahne içeren sneak peek yayınladı. Sekiz bölümlük dizi, Michael Cera, Brie Larson, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans ve Aubrey Plaza da dahil olmak üzere filmdeki tüm oyuncuları geri getiriyor.

    Etkinlikte elbette her şey video oyunu uyarlamaları değildi. Netflix ayrıca sinematik anime Blue Eye Samurai, Masters of the Universe Revolution'ın yeni sezonu ve PLUTO adlı Astro Boy'a dayanan bir dizinin fragmanlarını da gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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