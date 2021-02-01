Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası

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Oyun dünyası ve sinema dünyası her zaman birbiri ile yakın olmuştur ancak ne yazık ki bu yakınlıktan çok da güzel işler çıkmadı. Yıllar boyunca kötü uyarlamalar sebebiyle oyunların diziye veya filme uyarlanması kötüdür algısı yaratıldı.

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Yıllarca süren bu kötü uyarlamalardan dolayı da ister istemez oyuncular, oyundan uyarlama yapımları görmeyi pek istemiyor. Ancak oyunların aksine Netflix, bu uyarlamaları görmeyi bir hayli istiyor gibi. Çünkü son dönemde bir hayli fazla yapım duyuruldu.

Özellikle Ubisoft ile aralarında bir anlaşma olduğunu görebiliyoruz. Birçok Ubisoft yapımı oyunun dizi veya filmi duyuruldu. Ayrıca geçtiğimiz yılın popüler oyunu Cyberpunk 2077'nin de bir uyarlaması geliyor. Ayrıca henüz resmi olarak duyurulmasa da Skyrim için de bir uyarlama geleceği söyleniyor. Şu anda yapım aşamasında olan yapımlar dışında video oyun ile ilgili birçok içerik de hali hazırda Netflix'te bulunuyor. Örneğin The Witcher ve High Score gibi.

Aşağıdaki galeri kısmında şu anda Netflix üzerinde çalıştığı tüm oyundan uyarlanan yapımları bulabilirsiniz. Görsellerin altında diziyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Yapımların türleri ve hangi oyundan uyarlandıkları dışında pek fazla bilgi olmadığını hatırlatalım.

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