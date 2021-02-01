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    Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası

    Dünyanın en büyük video akış platformu olan Netflix'in şu anda üzerinde çalıştığı tüm video oyun uyarlaması dizileri ve filmleri. Tüm yapımları içeriğimizde bulabilirsiniz.
    01 Şubat 2021, 21:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    9,8b
    1
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası
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    Oyun dünyası ve sinema dünyası her zaman birbiri ile yakın olmuştur ancak ne yazık ki bu yakınlıktan çok da güzel işler çıkmadı. Yıllar boyunca kötü uyarlamalar sebebiyle oyunların diziye veya filme uyarlanması kötüdür algısı yaratıldı. 

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    Yıllarca süren bu kötü uyarlamalardan dolayı da ister istemez oyuncular, oyundan uyarlama yapımları görmeyi pek istemiyor. Ancak oyunların aksine Netflix, bu uyarlamaları görmeyi bir hayli istiyor gibi. Çünkü son dönemde bir hayli fazla yapım duyuruldu. 

    Özellikle Ubisoft ile aralarında bir anlaşma olduğunu görebiliyoruz. Birçok Ubisoft yapımı oyunun dizi veya filmi duyuruldu. Ayrıca geçtiğimiz yılın popüler oyunu Cyberpunk 2077'nin de bir uyarlaması geliyor. Ayrıca henüz resmi olarak duyurulmasa da Skyrim için de bir uyarlama geleceği söyleniyor. Şu anda yapım aşamasında olan yapımlar dışında video oyun ile ilgili birçok içerik de hali hazırda Netflix'te bulunuyor. Örneğin The Witcher ve High Score gibi.

    Aşağıdaki galeri kısmında şu anda Netflix üzerinde çalıştığı tüm oyundan uyarlanan yapımları bulabilirsiniz. Görsellerin altında diziyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Yapımların türleri ve hangi oyundan uyarlandıkları dışında pek fazla bilgi olmadığını hatırlatalım.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cyberpunk tam netlfixin kafaya göre. escinsellik, cesitlilik girla zaten.
    Yanıtla +9
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    Bluelektro (Melih Baygör) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mirror edge dizisi veya filmi çok iyi olurdu. Oyunun özgün müzikleri ile süper olurdu.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Cyberpunk2077 dizisi altered carbon gibi olmaz 1-ci sezon harikaydı ama ikinci sezonda çorba etdiler politik doğruculuk sokarak
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    cyberpunk 2077 olmak zorunda değil, cyberpunk bi gelecekte film daha çok görmek istiyoruz sadece
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 2077 Sokak Çocuğu hikayesinin filmi gelsin tadindan yenmez
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    M mahsur kalan adam (V ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    umarım hepsi animasyon olur
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Division' da güzel olabilir aslında.
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    snowtger (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ezio'yu trans yaparlarsa fena söverim.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Mr. Send 2 hf. ( Mesaj Silindi ) snowtger
    O role zenci iyi gider.
    Yanıtla +2
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cyberpunk tam netlfixin kafaya göre. escinsellik, cesitlilik girla zaten.
    Yanıtla +9
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    selcuksert38 (selçuk sert) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    metro ve cernobıl oyunları dizisi on numara olurdu yaa
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    canguler917 (can guler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) selcuksert38
    netflix metro'ya dokunmasın lütfen, witcher'a yaptıklarını gördük
    Yanıtla +1
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    BlackLead 2 hf. ( Mesaj Silindi ) selcuksert38
    harbi ya yıllardır metro evrenini niye kimse film veya dizi olarak çekmedi.

    dizi olarak çekse net 5-6 sezon gideri olur. metro altı yaşam, metronun üzerine çıkılması gereken zamanlar o buzul ortam, canavarlar, vesaire....

    of bak gidip metro serisine yeniden başlayasım geldi.
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    Bluelektro (Melih Baygör) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mirror edge dizisi veya filmi çok iyi olurdu. Oyunun özgün müzikleri ile süper olurdu.
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