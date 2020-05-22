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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’ten Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL’lik koronavirüs yardımı

    Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki dizi ve film çekimleri durdu. Netflix, bu süreçte olumsuz olarak etkilenen kamera arkası çalışanlara kişi başı 2500 TL'lik destekte bulunacak.
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    1,4b
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’ten Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL’lik koronavirüs yardımı
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    Netflix, koronavirüsten olumsuz olarak etkilenen Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL yardımda bulunacağını duyurdu. Yardım, kamera arkasındaki çalışanlara dağıtılacak. 4 milyon TL’lik yardımın dağıtımını İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası yapacak.

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    Sinema, dizi, reklam, belgesel, TV programı vb. çekimlerinde kamera arkasında çalışan kişiler yardımdan faydalanabilecek. Kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük ve teknisyenlik gibi çeşitli görevlerde çalışanlar yardım kapsamına giriyor. Yardımdan 1600 kişi faydalanacak, kişi başı 2500 TL olarak ödenecek. Yardım talep edenlerin 27 Mayıs tarihinden itibaren https://www.sinematvsendikasi.org/ adresindeki online başvuru formunu doldurması gerekiyor.

    Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş şunları söyledi: “Dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız, pandemiden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası’na bu çalışmadaki işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.”



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrOneoguzhanPro (Oğuzhan Kıran) 1 sa. en beğenilen
    Soran olursa yabancı şirket ama birçok yerli şirketten görülmemiş hareket
    1 Yanıt Yanıtla +47
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa. MrOneoguzhanPro
    Yerli şirketleri geç devlet vatandaşına bu kadar para ayıramıyor...
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    mert1907 (Mert Karakoç) 48 dk.
    Diyanet ise son 4 ayda 3.8 milyar TL harcıyor. tr.sputniknews.com/...
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    haQQo (hakkı haQQo) 23 dk.
    Ulufe dağıtımına çıkmış
    Yanıtla +1
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    Tuncal Çalışan (GREAT WARRİOR) 24 dk. yeni yorumcu
    Şaşırtıcı bir hareket iyi ve kötü iki şekildede düşünmek lazım.
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    Mion 33 dk.
    Zeka seviyesi bu olunca yorumlar ona göre oluyor tabii ki! google.com/...
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    danger-gddr (danger gddr) 47 dk.
    Burada yorum yapanlar ne kadar saf yav



    Netflix babasının hayrına vermiyor parayı
    Yanıtla +2
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    mert1907 (Mert Karakoç) 48 dk.
    Diyanet ise son 4 ayda 3.8 milyar TL harcıyor. tr.sputniknews.com/...
    Yanıtla +10
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    BlokShot (Kemal Özdemir) 51 dk.
    Ya Netflix başa ya kuzgun kese
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    EyeCoral (Ersin Mercangöz) 55 dk.
    Arkadaş ne zaman iyiye iyi kötüye kötü demeyi öğreneceğiz, şu hareket çok güzel evet alkışlayalım, bu Netflix i sütten çıkmış ak kaşık yapmaz, filmlerindeki escinsel ögeler de onu dünyanın en kötü şeyi yapmaz. Parti tutarken de aynı hatayı yapıyoruz, bir partinin her yaptığı iyi veya her yaptığı kötü olabilir mi? İyi şeyleri alkışlayın, kötü olanlara kötü deyin bu kadar basit. Ama asla CHP nin yaptığı gibi biz Ak parti dünyanın en güzel işini de yapsa da alkışlayacak halimiz yok demeyin.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 56 dk.
    Düşünmeleri hoş, adil şekilde dağıtılır umarım. Birileri sadece düşmanlık için düşünüp ortada bıraksın.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Devlet işinden olmuş,geliri kesilmiş insanlara 1000 lirayı bile dağıtmazken doğru düzgün netflix'in yaptığı takdir edilesi olmuş, bana verseler ben de kabul ederim millete gavur diyenler zaten inançsız dincilerdir,gerçek inananlar kimseye kötülük beslemez her kötülüğün tanrıdan geldiğini bilir.
    Bu paraları kabul etmeyenler içki,sigara,genelev vs den gelen paraları,ihalelerden kul hakkı ile elde edilen paraları gayet severek kabul ediyorlar ama,keşke gavur dedikleri insanlar kadar vicdanları olup hakyemeseler ülke bu halde olmazdı.
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    1412 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, netflix türkiye ve
    5 etiket daha koronavirüs Türkiye Haberleri yardım destek Bilim ve Teknoloji
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