Netflix’ten Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL’lik koronavirüs yardımı

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Netflix, koronavirüsten olumsuz olarak etkilenen Türk sinema ve dizi sektörüne 4 milyon TL yardımda bulunacağını duyurdu. Yardım, kamera arkasındaki çalışanlara dağıtılacak. 4 milyon TL’lik yardımın dağıtımını İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası yapacak.

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Sinema, dizi, reklam, belgesel, TV programı vb. çekimlerinde kamera arkasında çalışan kişiler yardımdan faydalanabilecek. Kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük ve teknisyenlik gibi çeşitli görevlerde çalışanlar yardım kapsamına giriyor. Yardımdan 1600 kişi faydalanacak, kişi başı 2500 TL olarak ödenecek. Yardım talep edenlerin 27 Mayıs tarihinden itibaren https://www.sinematvsendikasi.org/ adresindeki online başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş şunları söyledi: “Dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız, pandemiden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası’na bu çalışmadaki işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.”

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