Orhan Pamuk’un romanı Amazon Prime Video dizisi oluyor

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Amazon’un Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türkçe altyazı, Türkçe dublaj seçenekleriyle yayın yapan dijital içerik platformu Prime Video, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi isimli romanını diziye uyarlamak için kolları sıvadı. Türkçe olarak hazırlanacak dizi için 2 yıl süren görüşmelerde olumlu sonuca ulaşıldı.

Projenin yapımcılığını Dark, The Rain ve %3 dizilerinin yapımcılığını yapan Erick Barmack üstleniyor. Prodüksiyonunu ise Atiye dizisinde de aynı görevi üstlenen OGM Pictures üstleniyor. Masumiyet Müzesi romanının ana karakteri Kemal Basmacı’yı başrol olarak canlandıracak oyuncunun ise Çağatay Ulusoy olacağı iddia ediliyor.

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Bugüne kadar Türk yapımı orijinal içeriği bulunmayan Amazon, 4 Haziran tarihinde yayınlayacağı Alex Rider isimli dizide Haluk Bilginer’e rol vererek Türkiye’de adını duyurmaya başladı. Prime Video platformu yurt dışında Netflix’in ciddi rakiplerinden olsa da Türkiye’de henüz o seviyeye gelemedi. Amazon’un Masumiyet Müzesi dizisi ile Türkiye’deki faaliyetini artırmasını bekliyoruz. Prime Video platformunun aylık abonelik ücreti 6 Euro. Platformun Türkiye’deki abone sayısının artması için abonelik ücretinin yerelleştirilerek düşürülmesi gerekiyor.

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