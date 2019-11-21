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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı

    Netflix'in heyecanla beklenen The Witcher uyarlaması uzun bir bekleyişin ardından nihayet önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak. Dizinin resmi posteri de bugün paylaşıldı.
    1 gün
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı
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    Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher için artık çok kısa bir süre kaldı. Yapımcı firma Netflix, dizinin ilk uzun fragmanının ardından şimdi de resmi posterini paylaştı. Posterde Geralt, Ciri ve Yennefer karakterlerine dikkat çekildiğini görüyoruz. 

    Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı
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    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde: 

    "Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır."

    İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Netflix, orijinal içerik anlamında bu yılki en büyük kozu olan The Witcher'ı Noel tatil döneminde yayınlayarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyor.

    Bakalım The Witcher, televizyonun yeni Game of Thrones'u olabilecek mi.



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    Rachsuchtig 1 gün en beğenilen
    Film ve dizi afişleri hep aynı. Sağa ve sola bakan karakterler. Şöyle özgün bir film afişi yok nerdeyse
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    selhamnes 9 sa.
    Şu yennefer'a baktıkça diziyi izleyesim kaçıyor.
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    DH Misafiri 13 sa.
    Afişde özgün olmaya gerek yok birşey çalışıyorsa değiştirmezler amaç burada sıradan insanın ilgisini çekebilmek isteseler ne afişler yapar adamlar ama sonra bakar dersinki bune .
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 1 gün
    İster istemez oyun ile karşılaştırıyorum.Ciri ile Yennefer'ın oyundaki ile alakası yok.Hiç izleyesim gelmiyor.
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    venom.X 1 gün
    Witcher 3 benim için oynadığım en iyi oyundu(ara ara oynarım), umarım bu dizide çok iyi olur. Canavarlar, at binme sahneleri, köylerdeki olaylar ve renk paletini inşallah güzel ayarlarlar, özellikle dizide toussaint gidilen bir bölüm olursa orasını çok merak ediyorum.
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    Musty3535123 1 gün
    gelsin, alırım bi dal.
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    The Hollow 1 gün
    Henry Cavill yani dizideki Geralt, Yennefer'a fazla görünüyor. Şahsen sadece oyunu oynamış biriyim. Ne bileyim, Yennefer oyunda çok seksi ve güzel bir hatundu. Şimdi bir adama bakıyorum bir de kadına yok abi, klasik Netflix...
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    Dropzone 1 gün
    ben en az witcher kadar izleyici bulabilecek bir yapım söyleyebilirim:
    Constantine , bir gün bunun da dizisi gelecektir ancak umarım kaliteli bir yapım olur.
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    Rachsuchtig 1 gün en beğenilen
    Film ve dizi afişleri hep aynı. Sağa ve sola bakan karakterler. Şöyle özgün bir film afişi yok nerdeyse
    Yanıtla +5
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