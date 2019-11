Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı

Tam Boyutta Gör

Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher için artık çok kısa bir süre kaldı. Yapımcı firma Netflix, dizinin ilk uzun fragmanının ardından şimdi de resmi posterini paylaştı. Posterde Geralt, Ciri ve Yennefer karakterlerine dikkat çekildiğini görüyoruz.



Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:



"Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır."



İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Netflix, orijinal içerik anlamında bu yılki en büyük kozu olan The Witcher'ı Noel tatil döneminde yayınlayarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyor.

Bakalım The Witcher, televizyonun yeni Game of Thrones'u olabilecek mi.