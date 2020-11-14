Netflix, TikTok benzeri bir özelliği test ediyor

Tam Boyutta Gör

TikTok formatı gün geçtikçe daha popüler hale geliyor gibi görünüyor. Son olarak Netflix, TikTok'tan formatını benimsemeye karar verdi. En son deneyi Fast Laughs ile Netflix, tüm kataloğundan alınan kısa biçimli komedi kliplerinin yeni bir akışını sunuyor.

Netflix, Tiktok benzeri bir formatı benimsemiş olsa da, Fast Laughs'ın amacı, kullanıcıların yeni şovlar hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak. Fast Laughs, platformun halihazırda sahip olduğu 'ön izleme' özelliğine oldukça benziyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor

Ayrıca Bkz. "Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin"

Fast Laughs yeni içerikleri keşfetmenize yardımcı olacak

Fast Laughs kliplerini beğenemeyecek veya yorum yapamayacaksınız ancak programı listenize ekleyebilecek ve paylaşabileceksiniz. Klipler yaklaşık en az 15, en fazla ise 45 saniye uzunluğunda olacak. Kullanıcılar ayrıca gülen bir emoji kullanarak tepki verebilir ve benzer içerikleri görüntüleyebilir.

Bir Netflix sözcüsü deneyi onaylayarak: "Netflix deneyimini iyileştirmenin her zaman yeni yollarını arıyoruz. Üyelerimizin çoğu komediyi seviyor, bu yüzden yeni şovları keşfetmelerine ve klasik sahnelerin keyfini çıkarmalarına yardımcı olmanın heyecan verici yeni bir yolu olacağını düşündük. Bu tür testleri farklı ülkelerde ve farklı süreler boyunca deniyoruz ve yalnızca insanlar bunları yararlı bulursa geniş çapta kullanılabilir hale getiriyoruz.” dedi.

Netflix, TechCrunch'a, deneye bu yılın başlarında az sayıda kullanıcıyla başladığını ancak şimdi ABD, İngiltere ve diğer birkaç pazarda daha geniş bir gruba yayılmaya başladığını söyledi. Fast Laughs şu an itibariyle iOS cihazlarla sınırlı.

https://techcrunch.com/2020/11/12/netflixs-latest-experiment-is-a-tiktok-like-feed-of-funny-videos/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.