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    Netflix, TikTok benzeri bir özelliği test ediyor

    Netflix, Fast Laughs adlı kısa bir video formatı tanıttı. Fast Laughs, Netflix içeriklerinden kısa kesitler sunacak ve çoğunlukla eğlence odaklı olacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, TikTok benzeri bir özelliği test ediyor
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    TikTok formatı gün geçtikçe daha popüler hale geliyor gibi görünüyor. Son olarak Netflix, TikTok'tan formatını benimsemeye karar verdi. En son deneyi Fast Laughs ile Netflix, tüm kataloğundan alınan kısa biçimli komedi kliplerinin yeni bir akışını sunuyor.

    Netflix, Tiktok benzeri bir formatı benimsemiş olsa da, Fast Laughs'ın amacı, kullanıcıların yeni şovlar  hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak. Fast Laughs, platformun halihazırda sahip olduğu 'ön izleme' özelliğine oldukça benziyor.

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    Fast Laughs yeni içerikleri keşfetmenize yardımcı olacak

    Fast Laughs kliplerini beğenemeyecek veya yorum yapamayacaksınız ancak programı listenize ekleyebilecek ve paylaşabileceksiniz. Klipler yaklaşık en az 15, en fazla ise 45 saniye uzunluğunda olacak. Kullanıcılar ayrıca gülen bir emoji kullanarak tepki verebilir ve benzer içerikleri görüntüleyebilir.

    Bir Netflix sözcüsü deneyi onaylayarak: "Netflix deneyimini iyileştirmenin her zaman yeni yollarını arıyoruz. Üyelerimizin çoğu komediyi seviyor, bu yüzden yeni şovları keşfetmelerine ve klasik sahnelerin keyfini çıkarmalarına yardımcı olmanın heyecan verici yeni bir yolu olacağını düşündük. Bu tür testleri farklı ülkelerde ve farklı süreler boyunca deniyoruz ve yalnızca insanlar bunları yararlı bulursa geniş çapta kullanılabilir hale getiriyoruz.” dedi.

    Netflix, TechCrunch'a, deneye bu yılın başlarında az sayıda kullanıcıyla başladığını ancak şimdi ABD, İngiltere ve diğer birkaç pazarda daha geniş bir gruba yayılmaya başladığını söyledi. Fast Laughs şu an itibariyle iOS cihazlarla sınırlı.



    https://techcrunch.com/2020/11/12/netflixs-latest-experiment-is-a-tiktok-like-feed-of-funny-videos/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Routinues (Davut Ergün) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bi siz eksiktiniz!
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    tobepeople 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix'den istediğim sadece 3 şey var:
    -İzlediğim filmleri tekrar göstermesin
    -Yorum sistemi gelsin ama antibeğenme ve paylaşma olmasın(filmlerin yarısını izleyenler yorum yapamasın)
    -Aynı cinsiyetlerin seks yapma sürelerinde ciddi azalma isterim(cidden güzelim filmlerin bir kısmını bu yüzden pij ediyorlar)
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    The Hollow 6 sa. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    @tobepeople İstediğiniz özellikler faydalı ama yorum sistemi Netflix'te ne kadar faydalı olur tartışılır. Konuyu biraz açayım. Mesela ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya gibi ülkelerin Amazon Prime Video sayfalarında yorum sistemi mevcut. Ben içerikleri genelde ABD ve Birleşik Krallık kütüphanelerinden seyrediyorum. Hem alışveriş (dvd, blu-ray, vs.) hem de prime video'dan seyredenler yorumluyorlar. Ama yorum yazan insanların çok büyük bir çoğunluğu cidden aklı başında insanlar. Biraz sert olacak ama Netflix'te bu eksik bence. Yani bir TV Time sitesi/uygulamasındaki gibi bile olmaz bence.
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    danlabilic (Danla Bilic) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne tiktokmuş bee
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    netstat (Enes ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    suyunu çıkardınız artık
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