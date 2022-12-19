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    Netflix ve türevlerinin altın çağı bitti: Dizi sayıları azalıyor

    Sürekli olarak izleyicileri içerik bombardımanına tutan Netflix ve diğer akış servisleri altın çağlarının sonuna gelmiş olabilir. Araştırmalar platformların dizi siparişlerinin azaldığını gösteriyor.
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    Netflix ve türevlerinin altın çağı bitti: Dizi sayıları azalıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, HBO, Disney+ gibi akış hizmetlerinin içerik bombardımanı yavaşlıyor gibi görünüyor. Hiç bitmeyen yeni programlar ve diziler ile izleyiciyi abluka altına alan servisler biraz da ekonomik nedenlerden dolayı zirveyi yaşadıkları dönemleri arkalarında bırakmaya hazırlanıyor.

    Akış hizmetleri altın çağlarının çok gerisinde

    Bir araştırma şirketi olan Ampere Analysis'e göre, akış hizmetlerinin (streaming services) özellikle ABD’li izleyicilere yönelik olarak sipariş verdikleri yetişkin senaryolu dizilerin sayısı bu yılın ikinci yarısında geçtiğimiz 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 azalmış durumda. Hatta ve hatta sayılar 2019 ile kıyaslandığında düşüşün yüzde 40’a vardığı belirtiliyor.

    Netflix ve türevlerinin altın çağı bitti: Dizi sayıları azalıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte bu azalmanın etkisi hemen izleyiciler tarafından fark edilmeyecek. Zira çoğu sipariş ve proje anlaşmaları platformlara gelmeden bir ile birkaç yıl önce hazırlanmaya başlıyor. Ek olarak akış hizmetlerindeki bu yavaşlama dönemi aslında daha geniş bir mücadelenin sonucu olarak lanse ediliyor. Zira geleneksel TV yöneticileri de TV’ye yönelik yapımlar için hiç olmadığı kadar para harcıyor.

    Maliyet, işten çıkarmalar ve iptal edilen diziler

    Verilere göre yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkin senaryolu dizi siparişlerindeki en büyük düşüşler Netflix, Warner Bros. Discovery (HBO ve Turner) ve Paramount'ta (CBS, Paramount+ ve Showtime) yaşandı. Ampere'e göre, ABD izleyicileri için dizi siparişleri bu üç şirkette yüzde 22 ila 27 düştü. Yılın ikinci yarısında, üç şirketten gelen siparişlerdeki düşüş daha da sert oldu.

    Netflix ve türevlerinin altın çağı bitti: Dizi sayıları azalıyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Netflix bu yılın başlarında abone kaybetmeye başlamış ve yüzlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Karlılık noktasında sorun yaşayan şirket reklamlı bir paket de sunmaya başlamıştı. Warner Bros. Discovery tarafında da ciddi bir maliyet düşürme modası hakim. Bir zamanların popüler dizisi Westworld bildiğiniz üzere iptal edildi ve bununla birlikte bazı yapımlar da ya ertelendi ya da iptal edildi. Ancak 2022 yılı için istisnalar da var. Apple TV+ ve Amazon bu yıl dizi siparişlerini yükseltti. Yılın ikinci yarısında düşüş yaşamış olsa da Disney’de yılın ilk yarısında benzer bir tablo çizdi.

    İzleyiciler için iyi olabilir

    Yeni yılda dizi siparişlerinin artıp artmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sadece taleple değil aynı zamanda ekonomi ile de ilişkili bir süreç olacaktır. Ancak istikrar sağlandığında dahi akış hizmetlerinin “zirve” noktasını bir daha görmesi beklenmiyor.

    Öte yandan dizi sayılarının azalması izleyiciler için bir umut ışığı olabilir. Zira artık dizi sayısından ziyade kaliteli içeriklerin ön plana çıkması mümkün olabilir. Proje seçimlerinden daha fazla düşünme ve seçici davranma sektör için bir fayda sağlayabilir.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 6 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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