Netflix ve türevlerinin altın çağı bitti: Dizi sayıları azalıyor

Tam Boyutta Gör Netflix, HBO, Disney+ gibi akış hizmetlerinin içerik bombardımanı yavaşlıyor gibi görünüyor. Hiç bitmeyen yeni programlar ve diziler ile izleyiciyi abluka altına alan servisler biraz da ekonomik nedenlerden dolayı zirveyi yaşadıkları dönemleri arkalarında bırakmaya hazırlanıyor.

Akış hizmetleri altın çağlarının çok gerisinde

Bir araştırma şirketi olan Ampere Analysis'e göre, akış hizmetlerinin (streaming services) özellikle ABD’li izleyicilere yönelik olarak sipariş verdikleri yetişkin senaryolu dizilerin sayısı bu yılın ikinci yarısında geçtiğimiz 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 azalmış durumda. Hatta ve hatta sayılar 2019 ile kıyaslandığında düşüşün yüzde 40’a vardığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte bu azalmanın etkisi hemen izleyiciler tarafından fark edilmeyecek. Zira çoğu sipariş ve proje anlaşmaları platformlara gelmeden bir ile birkaç yıl önce hazırlanmaya başlıyor. Ek olarak akış hizmetlerindeki bu yavaşlama dönemi aslında daha geniş bir mücadelenin sonucu olarak lanse ediliyor. Zira geleneksel TV yöneticileri de TV’ye yönelik yapımlar için hiç olmadığı kadar para harcıyor.

Maliyet, işten çıkarmalar ve iptal edilen diziler

Verilere göre yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkin senaryolu dizi siparişlerindeki en büyük düşüşler Netflix, Warner Bros. Discovery (HBO ve Turner) ve Paramount'ta (CBS, Paramount+ ve Showtime) yaşandı. Ampere'e göre, ABD izleyicileri için dizi siparişleri bu üç şirkette yüzde 22 ila 27 düştü. Yılın ikinci yarısında, üç şirketten gelen siparişlerdeki düşüş daha da sert oldu.

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Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere Netflix bu yılın başlarında abone kaybetmeye başlamış ve yüzlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Karlılık noktasında sorun yaşayan şirket reklamlı bir paket de sunmaya başlamıştı. Warner Bros. Discovery tarafında da ciddi bir maliyet düşürme modası hakim. Bir zamanların popüler dizisi Westworld bildiğiniz üzere iptal edildi ve bununla birlikte bazı yapımlar da ya ertelendi ya da iptal edildi. Ancak 2022 yılı için istisnalar da var. Apple TV+ ve Amazon bu yıl dizi siparişlerini yükseltti. Yılın ikinci yarısında düşüş yaşamış olsa da Disney’de yılın ilk yarısında benzer bir tablo çizdi.

İzleyiciler için iyi olabilir

Yeni yılda dizi siparişlerinin artıp artmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sadece taleple değil aynı zamanda ekonomi ile de ilişkili bir süreç olacaktır. Ancak istikrar sağlandığında dahi akış hizmetlerinin “zirve” noktasını bir daha görmesi beklenmiyor.

Öte yandan dizi sayılarının azalması izleyiciler için bir umut ışığı olabilir. Zira artık dizi sayısından ziyade kaliteli içeriklerin ön plana çıkması mümkün olabilir. Proje seçimlerinden daha fazla düşünme ve seçici davranma sektör için bir fayda sağlayabilir.

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