Netflix ve türevlerinin altın çağı bitti: Dizi sayıları azalıyor

- Akış hizmetleri altın çağlarının çok gerisinde
- Maliyet, işten çıkarmalar ve iptal edilen diziler
- İzleyiciler için iyi olabilir
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Akış hizmetleri altın çağlarının çok gerisinde
Bir araştırma şirketi olan Ampere Analysis'e göre, akış hizmetlerinin (streaming services) özellikle ABD’li izleyicilere yönelik olarak sipariş verdikleri yetişkin senaryolu dizilerin sayısı bu yılın ikinci yarısında geçtiğimiz 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 azalmış durumda. Hatta ve hatta sayılar 2019 ile kıyaslandığında düşüşün yüzde 40’a vardığı belirtiliyor.
Maliyet, işten çıkarmalar ve iptal edilen diziler
Verilere göre yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkin senaryolu dizi siparişlerindeki en büyük düşüşler Netflix, Warner Bros. Discovery (HBO ve Turner) ve Paramount'ta (CBS, Paramount+ ve Showtime) yaşandı. Ampere'e göre, ABD izleyicileri için dizi siparişleri bu üç şirkette yüzde 22 ila 27 düştü. Yılın ikinci yarısında, üç şirketten gelen siparişlerdeki düşüş daha da sert oldu.
İzleyiciler için iyi olabilir
Yeni yılda dizi siparişlerinin artıp artmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sadece taleple değil aynı zamanda ekonomi ile de ilişkili bir süreç olacaktır. Ancak istikrar sağlandığında dahi akış hizmetlerinin “zirve” noktasını bir daha görmesi beklenmiyor.
Öte yandan dizi sayılarının azalması izleyiciler için bir umut ışığı olabilir. Zira artık dizi sayısından ziyade kaliteli içeriklerin ön plana çıkması mümkün olabilir. Proje seçimlerinden daha fazla düşünme ve seçici davranma sektör için bir fayda sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...