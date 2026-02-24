Netflix - Warner Bros. anlaşmasında yeni perde: Paramount karşı teklifini yükseltti

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının çehresini değiştirme potansiyeline sahip olan Netflix - Warner Bros. anlaşması, Hollywood'da benzeri pek görülmemiş bir teklif savaşı başlatmış durumda. Hatırlarsanız Netflix, 82.7 milyar dolar karşılığında Warner Bros.'u almak için Warner yönetimi ile anlaşmış ve bu anlaşna iki şirket tarafından resmi olarak duyurulmuştu. Ancak Warner için yapılan teklif savaşını kaybeden Paramount'un geri çekilmeyi reddetmesi işleri karıştırdı. Anlaşma duyurulduktan sonra 108 milyar dolarlık bir karşı teklif yapan Paramount, o günden beri Warner'ı Netflix'in elinden kapmaya çalışıyor. Hatta bunun için ABD ve İsrail'deki siyasi ilişkilerini devreye sokmaktan da geri durmuyor.

Paramount'un tüm çabalarına ve ayak oyunlarına rağmen Netflix bugüne kadar hep bir adım öndeydi. Çünkü Warner Bros. yönetimi, Netflix'in teklfinin daha iyi olduğunu savunuyordu. Paramount kağıt üstünde 27 milyar dolar daha fazla sunuyor gibi görünse de aslında teklif Netflix anlaşmasında olmayan TV ve haber kanallarını da kapsadığı için doğrudan böyle bir ek değer sunmuyordu. Bu yüzden Warner yönetimi Netflix ısrasını sürdürdü. Ancak artık bu durum değişebilir. Çünkü Paramount bir kez daha teklif yükseltti.

Paramount'un Yeni Teklifi Netflix'i Zor Duruma Sokabilir

Daha önce Warner Bros.'a hisse başına 30 dolar teklif eden Paramount (Netflix'in teklifinde hisse başına 27.5 dolar düşüyor), şimdi bu miktarı daha da yukarı çekti. Ancak yeni teklfin tam olarak kaç dolar üzerinden yapıldığı henüz netleşmiş değil. Ayrıca Paramount'un daha önce Warner Bros. yönetimi tarafından riskli olarak görülen finansman kaynaklarını da değiştirdiği belirtiliyor. İlk teklifinde Orta Doğu kaynaklı yatırım fonlarına bel bağlayan Paramount, şimdi ABD'nin en zengin adamlarından olan Larry Ellison'ın kişisel servetini güvence olarak gösteriyor. Yazılım şirketi Oracle'ın sahibi ve Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Larry Ellison, kısa süre önce Paramount'u satın alan Skydance şirketinin gizli sahibi olarak görülüyor. Zira şirketin başında Larry Ellison'ı oğlu David bulunuyor.

Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovun 15 sa. önce eklendi

Netflix şu ana kadar bu anlaşmayı tamamlayacağı konusunda kendisinden emin görünse de son gelişmeler şirketin işini epey zorlaştırabilir. Çünkü bir yandan Paramount teklif yükseltirken, diğer yandan da Donald Trump yönetim ibreyi Paramount'a doğru çeviriyor. Netflix'in bu anlaşmasının dijital platformlar açısından tekel riski oluşturduğu iddiasıyla şimdiden bir soruşturma başlatılmış durumda. Diğer yandan daha dün Trump, Netflix'i hedef alan bir açıklama yapıp yönetim kurulu üyesi Susana Rice'ı kovmalarını talep etti. "Susan Rice'ı kovun yoksa sonuçlarına katlanırsınız!" diyen Trump, Ellison ve İsrail ile olan bağlantıları sebebiyle en başından beri Paramount'un yanında görünüyor. Bu da Netflix'in başarı şansını daha da zorlaştırıyor.

Yani anlayacağınız Netflix, Warner Bros.'u satın alacağını duyurmuş olsa da günün sonunda bu sevdadan vazgeçmek zorunda kalabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Warner Bros satışında yeni perde: Paramount teklif yükseltti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: