    Hollywood'da şok gelişme: Warner Bros, Netflix yerine Paramount'a satılacak

    Netflix'in Warner Bros'u satın alma hayalleri suya düştü. Warner Bros. yönetimi Paramount'un yaptığı son teklifi daha iyi bulunca, Netflix yarıştan çekildi. Warner'ın yeni sahibi Paramount olacak.

    Hollywood'da şok gelişme: Warner Bros, Netflix yerine Paramount'a satılacak Tam Boyutta Gör
    Hollywood'da son 24 saat oldukça hareketli geçerken, bu gece gelen açıklamayla birlikte dengeler bir anda değişti. Netflix'e satılacağı duyurulan Warner Bros., onun yerine Paramount'a satılacak.

    Konuyu özetleyecek olursak; Warner Bros. kısa süre önce satışa çıkarılmış, yapılan teklif savaşının sonunda yarışı Netflix kazanmıştı. Nitekim Netflix, 5 Aralık'ta bir açıklama yaparak Warner Bros.'u 82.7 milyar dolar karşılığında satın alacağını resmiolarakduyurdu. Ancak hikâye burada bitmedi. Çünkü Paramount yarıştan çekilmeyi reddetti. O günden beri Warner Bros'u Netflix'in elinden kapmaya çalışan şirket, bir yandan yaptığı teklifi yükseltirken, diğer yandan Trump yönetimiyle olan ilişkilerini kullanarak Warner ve Netflix üzerinde baskı kurdu. Günün sonunda bu strateji işe de yaradı.

    Warner Bros. yönetimi dün bir açıklama yaparak, Paramount'un yaptığı son teklifin Netflix'inkinden daha iyi olduğunu, bu yüzden onu kabul etmek zorunda olduklarını açıkladı. Bunun üzerine gözler Netflix'e çevrildi. Ancak Netflix beklenmedik bir karar aldı ve teklfini yükseltmeyeceğini açıkladı. Böylece fiili olarak yarıştan çekilmiş oldu. Bu da Warner Bros.'un Paramount satışının önünü açtı.

    Paramount, Warner Bros.'un Tamamını Almak iiçin 111 Milyar Dolar Ödeyecek

    Paramount bu dev anlaşma için yaklaşık 111 milyar dolar ödeyecek. Warner Bros.'un Netflix anlaşmasından cayması hâlinde ödeyeceği 2.8 milyar doalrlık cezayı da Paramount karşılayacak. Buna karşılık hem Warner Bros.'un film stüdyosunu, hem HBO ve HBO Max'i, hem de Warner bünyesinde bulunan CNN, TNT, TBS gibi kanalları bünyesine katacak. Netflix anlaşmasında bu geleneksel kanallar ayrı bir şirkete devredilip Warner Bros. Discovery'de kalacaktı. Şimdi Paramount'un 82.7 yerine 111 milyar dolar ödeyecek olmasının sebebi bu kanalalrı da alacak olması.

    Paramount ve Warner Bros. arasındaki bu anlaşma, daha şimdiden tepkileri beraberinde getirmiş durumda. Çünkü yazılım şirketi Oracle'ın sahibi olarak tanıdığımız Larry Ellison, bu anlaşmayla birlikte medyadaki kontrolünü daha da güçlendirmiş oldu. Destekçisi olduğu Trump'ın iktidarı sırasında ABD'nin en güçlü figürlerinden birine dönüşen Ellison, 12 ay gibi kısa sürede hem TikTok'un hem de Paramount ve Warner Bros.'un kontrolünü ele geçirdi. Çünkü Paramount'un başında Larry Ellison'ın oğlu David Ellison bulunuyor. Zaten Warner Bros.'u satın almak için toplanan fonnun büyük bölümü Larry Ellison'ın kişisel servetinden geliyor.

    İsrail ve Trump destekçisi Ellison ailesinin bir anda bu kadar fazla iletişim aracını kontrolü altına alması, doğal olarak muhalif kanattan tepki topluyor. Ancak şu anda Beyaz Saray'da Trump'ın olması, tüm bu eleştirilere rağmen Paramount'un gerekli izinleri ve onayları almasını kolaylaştıracaktır.

