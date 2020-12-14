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    Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı

    Netflix, abonelerini platforma bağımlı hale getirmek için yapay zekadan faydalanıyor. Şirket kime ne önereceğini ve hangi ülkelerde ne tür dizi ve filmlere ağırlık vereceğini yapay zeka ile belirliyor
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı
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    Netflix kataloğunda yüzlerce film ve dizi var. Ancak kullanıcı tercihleri bölgelere göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Hal böyle olunca da bu tür yayın platformlarının bölgesel trendi yakalayabilmek için istatistiksel verileri incelemeye oldukça fazla zaman harcaması gerekiyor.

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    Ayrıca Bkz. "İsviçre'de dünyanın ilk artırılmış gerçeklik omurga ameliyatı yapıldı"

    Netflix hangi bölgelerde ne tür içeriklerin popüler olacağını nasıl hızlı bir şekilde belirediğini açıklığa kavuşturan bir blog yazısı yayınladı. Yapılan açıklamaya bakılırsa popüler yayın platformu bu kritik görevi tamamen "yapay zekaya" emanet etmiş durumda.

    Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı
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    Benzerlik haritası oluşturuluyor

    Netflix, özel bir algoritma kullanarak şov meta verilerine dayalı bir "benzerlik haritası" oluşturduğunu açıkladı. Bu da izleyicilere daha doğru öneriler sunulmasını sağlıyor. Aynı zamanda pazarlama departmanına komedi, aksiyon, dram ya da gerilim gibi hangi dizi ve film türlerinin "satışa yardımcı" olacağına dair fikir veriyor.

    Yapay zeka ayrıca seçilen ülkelerdeki izleyici kitlelerini de analiz edebiliyor. Örneğin Türkiye'de dram ağırlıklı yapılmarın rağbet gördüğü tespit edilirse, pazarlama ekibi bu bölge için dublaj ve altyazılara öncelik veriyor. Ayrıca ülkede bu tür dizi ve filmlerin reklamları döndürülüyor.



    https://netflixtechblog.com/supporting-content-decision-makers-with-machine-learning-995b7b76006f Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BlackLead 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hani lezbiyen olup sonra transgender ameliyatıyla hayatına gay olarak devam eden siyahi adam kategorisi nerede?
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bugün aklı başında her firmanın yaptığı birşey.şaşılacak bir durum değil.sattığı ürün müşteri tarafından nasıl karşılanıyorsa ölçümlemesi,ona göre kişiselleştirmesi lazım.big data'yı yorumlayamayan firmaların geleceği yok.migros bile dönemsel kampanyalarını google'daki haftalık arama trend'lerine göre şekillendiriyor.

    bilişim teknolojileri üzerine kariyer yapacak genç arkadaşlar kendinizi big data,yapay zeka, derin öğrenme algoritmaları alanlarında geliştirin.mümkünse bunun için açılan yurtdışındaki üniversitelere burs alıp gidin.Türkiye'de elle tutulur böyle bir akademik yatırım yok malesef.
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    ozkn-t (Özkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Birbirinden boş yapımları nasıl ittiririm izlettiririm üzerine kasacağına bi puanlama sistemi getir bi IMDB puan bilgisi getir de insanların değerli vaktinden çalma Netflix. Tonla para kazandığı halde kendini hiç yenilememeyi başaran nadir firmalardan. Amazon a çok müşteri kaptırırsın bu kafayla.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dün prom diye bir film izledim. yani oraya bir lgbt kategorisi falan koymaları lazım bence...
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sorry for i am not watching netfllix 😔😭😟. 😄
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    BlackLead 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hani lezbiyen olup sonra transgender ameliyatıyla hayatına gay olarak devam eden siyahi adam kategorisi nerede?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    wikipedia filim türleri diye bir kategori var :D
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    netflixin olayi zaten yapay zeka, 30 gun deneme hesap acip kullanirsaniz izleyecek bi şey bulamamaniz çok normal.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boyuna Bol romantizmli Pembe dizi ve Silahlı aksiyon döşerler o zaman.
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