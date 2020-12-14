Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı

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Netflix kataloğunda yüzlerce film ve dizi var. Ancak kullanıcı tercihleri bölgelere göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Hal böyle olunca da bu tür yayın platformlarının bölgesel trendi yakalayabilmek için istatistiksel verileri incelemeye oldukça fazla zaman harcaması gerekiyor.

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Netflix hangi bölgelerde ne tür içeriklerin popüler olacağını nasıl hızlı bir şekilde belirediğini açıklığa kavuşturan bir blog yazısı yayınladı. Yapılan açıklamaya bakılırsa popüler yayın platformu bu kritik görevi tamamen "yapay zekaya" emanet etmiş durumda.

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Benzerlik haritası oluşturuluyor

Netflix, özel bir algoritma kullanarak şov meta verilerine dayalı bir "benzerlik haritası" oluşturduğunu açıkladı. Bu da izleyicilere daha doğru öneriler sunulmasını sağlıyor. Aynı zamanda pazarlama departmanına komedi, aksiyon, dram ya da gerilim gibi hangi dizi ve film türlerinin "satışa yardımcı" olacağına dair fikir veriyor.

Yapay zeka ayrıca seçilen ülkelerdeki izleyici kitlelerini de analiz edebiliyor. Örneğin Türkiye'de dram ağırlıklı yapılmarın rağbet gördüğü tespit edilirse, pazarlama ekibi bu bölge için dublaj ve altyazılara öncelik veriyor. Ayrıca ülkede bu tür dizi ve filmlerin reklamları döndürülüyor.

https://netflixtechblog.com/supporting-content-decision-makers-with-machine-learning-995b7b76006f

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