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    Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla

    Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Vikings'in devam dizisi geliyor. Netflix'in resmi duyurusunu yaptığı yeni dizinin ismi Vikings: Valhalla oldu.
    2 gün
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    12
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, popüler TV yapımlarından Vikings'in devam dizisi için hazırlıklara resmen başladı. Valhalla ismi verilen yeni dizi orijinal serinin yaklaşık 100 yıl sonrasında geçecek.

    Valhalla dizisinin yapımcılığını Vikings'in yaratıcısı olan Michael Hirst ve MGM Stüdyoları üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Jeb Stuart tarafından kalema alınacak. Vikings: Valhalla'da; Leif Erickson, Freydis, Harald Harada ve Normandiyalı kral Fatih William (William the Conqueror) gibi dönemin ünlü Vikinglerinin yer alması bekleniyor. 

    Netflix şimdilik toplam 24 bölüm için MGM Stüdyoları'yla anlaşmaya varmış. Dizinin çekimleri orijinal seri gibi yine İrlanda'da hemen hemen aynı prodüksiyon ekibiyle yapılacak. Çekimlerin başlama tarihi veya yayın tarihi gibi konularda ise şu an için elbette herhangi bir bilgimiz yok. 

    Vikings dizisi bildiğiniz gibi önümüzdeki ay yayınlanacak olan final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Serinin sevilen dünyası şimdi yeni spin-off dizisi Valhalla ile seyircilerle buluşmaya devam edecek. Bakalım Vikings: Valhalla orijinal dizinin başarısını sürdürebilecek mi.



    https://deadline.com/2019/11/vikings-valhalla-netflix-vikings-sequel-series-michael-hirst-jeb-stuart-mgm-tv-1202789898/ Yorum Yaz
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    Sipihrz 2 gün en beğenilen
    Valhalla bıktık bu Vikinglerden.
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    demirparcasi 8 sa.
    Vikings dizisi görece gerçekçi başlamıştı. Gerçek vikingler gibi dizide kilise basıp, kadın çocuk demeden öldürüyorlar ve yağmalıyorlardı. Kendi aralarındaki mücadele de devam ediyordu. Ama ortak bir amaç doğrusunda da birleşiyorlardı. Karakterlerin hem iyi hem kötü yönleri vardı. Karakterler derindi. Dizi tipik o basit karakterlere sahip Holywood dizilerinden farklıydı. Sonra dizi git gide holywoodlaştı. Karakterler saçma sapan davranmaya, tripler atmaya başladılar. Zaten tarihi gerçeklerden de uzaklaştılar. Rollo'nun Normandiya'yı bırakıp Danimarka'daki taht mücadelesine müdahale ettiği falan yok gerçekte. Danimarka'da taht mücadelesi bile yok. Mantıken kendine başka daha güzel ülkede yurt edinmiş vikingin danimarka'da işi ne? Ragnar'ın iktidarını bırakıp berduş olup gitmesi falan hepsi senaristlerin uydurmasıydı. Bu tipik holywood saçmalıklar sırıttı dizide. O gururlu, mücadeleci, organize ama kendi içlerinde karmaşık vikingler değişip tipik disney veya marvel karakterlerine döndüler. Artık kim izler ki onları?
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    babgozd 2 gün
    Vikings bence iyi başladı, olaylar hızlı hızlı işlendi, güzel aksiyon ve savaş sahneleri vardı ama bir yerden sonra çok fena düştü neresi olduğunu izleyenler biliyor.
    Yanıtla +2
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    Glorfindel1907 2 gün
    Vikinglerin bu kadar tutmasının en büyük sebebi kesinlikle ragnar karakteriydi tabi diğer oyunculuklar'da baya iyiydi ilk üç sezon, Aynı şekilde sağlam bir oyuncu ve karakter olursa çok güzel olur.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gun 2 gün Glorfindel1907
    Aynen 4. Sezonu izleyemedim ben Ragnar o vahşi canavarlara ruh katıyor izlenebilir yapıyordu. Açıkçası ondan sonra korkunç kan ve aşırı rahatsız edici vahşeti izleyemez oldum.
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    12 Angry Men 2 gün
    Vikinglerin ilk 3 sezonu çok iyiydi.
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    BaatılRhymer 2 gün
    Ragnar öldü; orada bitti...
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    Execuvite 2 gün
    Vallaha diye ben okudum galiba
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    CaptanFarfan 2 gün
    Ragnar lothbrok varsa izlerim her türlü.
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    Sipihrz 2 gün en beğenilen
    Valhalla bıktık bu Vikinglerden.
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    Rachsuchtig 2 gün
    Disney+, Amazon Prime gibi servisler iyice sıkıştırmaya başlayınca Netflix tutuştu. Ne yapabilirlerse yapıyorlar.
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    Musty3535123 2 gün
    bu dizi history channel daydı, netflix ne ara aldıda devam ettirdi ?
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    vikings, netflix ve
    6 etiket daha valhalla vikings: valhalla dizi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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