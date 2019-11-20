Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla

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Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, popüler TV yapımlarından Vikings'in devam dizisi için hazırlıklara resmen başladı. Valhalla ismi verilen yeni dizi orijinal serinin yaklaşık 100 yıl sonrasında geçecek.

Valhalla dizisinin yapımcılığını Vikings'in yaratıcısı olan Michael Hirst ve MGM Stüdyoları üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Jeb Stuart tarafından kalema alınacak. Vikings: Valhalla'da; Leif Erickson, Freydis, Harald Harada ve Normandiyalı kral Fatih William (William the Conqueror) gibi dönemin ünlü Vikinglerinin yer alması bekleniyor.

Netflix şimdilik toplam 24 bölüm için MGM Stüdyoları'yla anlaşmaya varmış. Dizinin çekimleri orijinal seri gibi yine İrlanda'da hemen hemen aynı prodüksiyon ekibiyle yapılacak. Çekimlerin başlama tarihi veya yayın tarihi gibi konularda ise şu an için elbette herhangi bir bilgimiz yok.

Vikings dizisi bildiğiniz gibi önümüzdeki ay yayınlanacak olan final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Serinin sevilen dünyası şimdi yeni spin-off dizisi Valhalla ile seyircilerle buluşmaya devam edecek. Bakalım Vikings: Valhalla orijinal dizinin başarısını sürdürebilecek mi.

https://deadline.com/2019/11/vikings-valhalla-netflix-vikings-sequel-series-michael-hirst-jeb-stuart-mgm-tv-1202789898/