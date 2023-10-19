Netflix kullanıcı sayısını ve gelirlerini arttırıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların birbiri ile şifre paylaşmasının önüne geçen Netflix ayrıca bir reklamlı paket sunarak seçenekleri arttırmıştı. Yapılan iki önemli hamle çeyrek dönem gelirlerine büyük bir etki yaptı.

Netflix eski günlerine dönüyor

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Netflix’in elde ettiği toplam gelir 8.54 milyar dolara ulaştı ve yüzde 7.8 büyüdü. Son 1 yılda firma en yüksek büyüme oranına ulaştı. Net gelir de 1.67 milyar dolar ile yüzde 20 civarında büyüdü.

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Firmanın ücretli abone sayısı 247 milyon ile en yüksek seviyeye ulaşırken yüzde 10.8 büyüme elde edildi. Önceki çeyreğe göre 8.76 milyon yeni abone kazanıldı. Reklamlı aboneliğin geçerli olduğu ülkelerde yeni abonelerin yüzde 30’unun bu pakete geldiği ifade ediliyor.

Yılın dördüncü çeyreği için gelirlerde yüzde 10 civarında yıllık artış bekleniyor. Net gelir yıl sonu maliyetlerinin de etkisiyle 950 milyon dolara kadar inecek ancak yıllık bazda neredeyse 20 kat artış gösterecek.

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