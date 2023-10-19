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    Netflix kullanıcı sayısını ve gelirlerini arttırıyor

    Ekonomik krizin yoğun yaşandığı dönemde gelirleri azalan ve orijinal yapımlarda kesintiye giden Netflix, yavaş yavaş toparlanıyor. Gelirler ve abone sayıları en yüksek seviyeye çıktı.
    Netflix Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların birbiri ile şifre paylaşmasının önüne geçen Netflix ayrıca bir reklamlı paket sunarak seçenekleri arttırmıştı. Yapılan iki önemli hamle çeyrek dönem gelirlerine büyük bir etki yaptı.

    Netflix eski günlerine dönüyor

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Netflix’in elde ettiği toplam gelir 8.54 milyar dolara ulaştı ve yüzde 7.8 büyüdü. Son 1 yılda firma en yüksek büyüme oranına ulaştı. Net gelir de 1.67 milyar dolar ile yüzde 20 civarında büyüdü.

    Firmanın ücretli abone sayısı 247 milyon ile en yüksek seviyeye ulaşırken yüzde 10.8 büyüme elde edildi. Önceki çeyreğe göre 8.76 milyon yeni abone kazanıldı. Reklamlı aboneliğin geçerli olduğu ülkelerde yeni abonelerin yüzde 30’unun bu pakete geldiği ifade ediliyor.

    Yılın dördüncü çeyreği için gelirlerde yüzde 10 civarında yıllık artış bekleniyor. Net gelir yıl sonu maliyetlerinin de etkisiyle 950 milyon dolara kadar inecek ancak yıllık bazda neredeyse 20 kat artış gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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