Netflix kullanıcı sayısını ve gelirlerini arttırıyor

Netflix eski günlerine dönüyor
Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Netflix’in elde ettiği toplam gelir 8.54 milyar dolara ulaştı ve yüzde 7.8 büyüdü. Son 1 yılda firma en yüksek büyüme oranına ulaştı. Net gelir de 1.67 milyar dolar ile yüzde 20 civarında büyüdü.
Firmanın ücretli abone sayısı 247 milyon ile en yüksek seviyeye ulaşırken yüzde 10.8 büyüme elde edildi. Önceki çeyreğe göre 8.76 milyon yeni abone kazanıldı. Reklamlı aboneliğin geçerli olduğu ülkelerde yeni abonelerin yüzde 30’unun bu pakete geldiği ifade ediliyor.
Yılın dördüncü çeyreği için gelirlerde yüzde 10 civarında yıllık artış bekleniyor. Net gelir yıl sonu maliyetlerinin de etkisiyle 950 milyon dolara kadar inecek ancak yıllık bazda neredeyse 20 kat artış gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.