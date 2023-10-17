Netflix, popüler dizileri oyunlara dönüştürmeye devam ediyor

Netflix popüler olan dizilerini bir süredir oyunlara dönüştürmek için çalışmalar yürütüyor. Wall street Journal haberine göre, kullanıcılar bu tarz yapımların daha fazla oyuna dönüştürülmesi yönünde fikir belirtmiş. Örneğin Wednesday ve Squid Game gibi yapımların oyunlarının geliştirilmesi isteniyor. Netflix bu talebe olumlu yanıt vermeyi planlıyor.
Netflix için oyun yapma planı çok da eski değil ancak şirketin planlamasında yer bulmaya çalışıyor. Şu anda Netflix uygulamasnda, kullanıcıların platformda oynayabileceği "Exploding Kittens: The Game veya Ghost Detective" gibi oyunlar mevcut ancak bu geliştirmeler sonunda Netflix kullanıcıları doğrudan akıllı TV'lerinde ve bilgisayarlarında oyun oynayabilecekler.
Ayrıca şirketin iOS cihazları için telefonlarını eşleştirdikleri halde TV'deki oyunu bir gamepad olarak kullanmasına olanak tanıyan özel bir denetleyici uygulamasının yakın zamanda piyasaya sürüleceğini de ifade ediiliyor. Netflix, bu yapımlardan da ayrı ücret almamaya devam edecek.
Netflix şu an itibariyle platformunda 70'ten fazla oyun sunuyor ve bunu 2023'ün sonuna kadar daha da genişletmeyi planlıyor. Ayrıca diğer basit oyunları da içerisinde tutmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.