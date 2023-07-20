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    Netflix abone sayısını arttırdı, gelirler yükseldi

    Şifre paylaşımını engelleme programı ile kullanıcıların bir nevi gözünü korkutan Netflix, istediğini elde etmeyi başardı. Abonelik sayılarında önemli bir artış var. 
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    Netflix
    Son dönemde şifre paylaşımı konusunda ciddi tedbirler alan ve çoklu kullanımlar için ekstra üye planı getiren Netflix, bunun etkisini tablolarda görmeye başladı. Yılın ikinci çeyreğinde platform abone sayısını arttırdı.

    Netflix abone sayısı kaç oldu?

    Açıklanan raporlara göre platform yılın ikinci çeyreğinde 6 milyon civarında abone kazanarak toplam sayıyı 238.9 milyona yükseltti. Aylardır ilk kez bu denli büyük abone kitlesi kazanmış oldu. Firmanın reklamlı abonelik seçeneğini 3 ülkede iptal etmesi de bunu gösteriyor.

    Firmanın çeyrek dönem toplam geliri 8.18 milyar dolar ile yüzde 2.7 artarken net gelir de çeyrek bazda artarak 1.48 milyar dolara yükseldi. Alınan tedbirlerin etkisini daha da arttıracağını düşünen firma yılın üçüncü çeyreği için 8.5 milyar dolar gelir bekliyor. Net gelir de yine önemli bir artışla 1.58 milyar dolar seviyesine çıkacak.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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