Netflix abone sayısını arttırdı, gelirler yükseldi

Son dönemde şifre paylaşımı konusunda ciddi tedbirler alan ve çoklu kullanımlar için ekstra üye planı getiren Netflix, bunun etkisini tablolarda görmeye başladı. Yılın ikinci çeyreğinde platform abone sayısını arttırdı.

Netflix abone sayısı kaç oldu?

Açıklanan raporlara göre platform yılın ikinci çeyreğinde 6 milyon civarında abone kazanarak toplam sayıyı 238.9 milyona yükseltti. Aylardır ilk kez bu denli büyük abone kitlesi kazanmış oldu. Firmanın reklamlı abonelik seçeneğini 3 ülkede iptal etmesi de bunu gösteriyor.

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Firmanın çeyrek dönem toplam geliri 8.18 milyar dolar ile yüzde 2.7 artarken net gelir de çeyrek bazda artarak 1.48 milyar dolara yükseldi. Alınan tedbirlerin etkisini daha da arttıracağını düşünen firma yılın üçüncü çeyreği için 8.5 milyar dolar gelir bekliyor. Net gelir de yine önemli bir artışla 1.58 milyar dolar seviyesine çıkacak.

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