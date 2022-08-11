Network Marketing nedir?

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Günümüzde Ağ Pazarlaması olarak da bilinen Network Marketing ürün tedariği ile son tüketici arasındaki kanalları kullanmadan kitlelere memnuniyet ve tavsiye üzerine kurulu bir yapı ile ulaşmaktır. Bu pazarlama stratejisinde firmalar ürünlerini satın alan kişilerin iş ve sosyal çevresine kullanmış olduğu ürünleri tavsiye ederek yeni çevrenin de bu ürünleri satın almasını hedeflemektedir.

Network Marketing Süreci

Network Marketing ile üyelik sistemi kurulur, bu sisteme üye olan satış temsilcileri tavsiye ile hem kendi satışı yapabilmek hem de kendi ekibini oluşturup bu ekip üzerinden satış sürecine devam etmektedir. Sisteme alt üye olarak katılanlar arasından da kendi iş ağını oluşturup aynı şekilde ilerlemektedir. Bu sistemi kullanan kişiler, ticari müşterilere satış yapmak yerine kişiden kişiye satışlara odaklanır. Kısacası hem kendi ürün satışını yapar hem de kurmuş olduğunuz ekibin satışlarından komisyon kazanırsınız.

İş ve sosyal çevrenizde diğer insanlarla yüz yüze iletişimde olmak, yeni bağlantılar kurmak, farklı sektörlerden birçok insanla tanışmak ve iş saatlerinizi kendinizin belirleyebildiği bu işin avantajları olarak bilinmektedir. Ek gelir kazanmak boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler için tercih edilen iş modeli arasında yer alan dijital pazarlama türü zamanını iyi yönetebileceğiniz ve ek gelir elde edebileceğiniz iyi bir kazanç kaynağıdır.

Bu işe ilk başladığınızda çok fazla kitleye ulaşmanın satışlarınızın da doğru orantıda artacağını düşünebilirsiniz fakat bu size zamanla iş yükü doğuracaktır. Önemli olan kaliteli bir şirket ile kaliteli ağ oluşturarak iş planının sürdürebilirliği olmalıdır. İlk olarak güvenilir bir network marketing şirketi ile adım atmanız gerekmektedir. Belirlediğiniz bu şirketin ürünlerini ve vizyonunu benimseyerek başladığınız bu işte kendi iş planınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Güçlü kişiler arası iletişiminiz ile ekibi yönetebilecek potansiyelinizi ortaya çıkardığınızda kaliteli bir kitle oluşturabilirsiniz. İş deneyiminiz olmasa bile doğru insanlarla doğru iletişim ile belirlediğiniz stratejilerle iş ağını oluşturmak mümkün.

Sektörde iletişim becerilerinizi ve satış tekniklerini öğrenebileceğiniz birçok yabancı ve yerli eğitimler kitaplar mevcut. Bu eğitimler ve kitaplar sayesinde kendinizi geliştirebilir, sektörü ve yenilikleri yakından takip edebilirsiniz. Network Marketing ile bir organizasyona bağlı gün içinde standart iş akışınız olmadığı için her geçen gün öğreneceğiniz yeni bir bilgi kişisel gelişiminiz ve ekibiniz gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Network Marketing Şirketleri ve Ürün Kategorileri

Network Marketing uzun yıllardır Türkiye’de de tercih edilen ve bilinen bir sektör haline gelmiştir. Avon, Oriflame, Amway, Herbalife, Tupperware, Huncalife gibi şirketler tavsiye üzerine kurulu en bilinen Network Marketing şirketler arasında yer almakta olup sağlık ürünleri, kozmetik, takı ve aksesuarlar, mutfak ve ev gereçleri gibi kategorilerde ürün satışları yapmaktadır.

Network Marketing Konulu Kitaplar

Sınırsız Güç: Kişisel Başarıda Zirveye Ulaşmanın Yolu (Anthony Robbins)

Zengin Baba Yoksul Baba (Robert T. Kiyosaki)

Bir Network Marketing Süperstarı Olun (Mary Christensen)

Network Marketing Sorular ve Yanıtlar (Allan Pease)

Network Marketing’in Şifreleri (Hakan Dalkılıç)

Network Pazarlamada Birinci Yılınız 1. Kitap: Korkularınızı Yenin ve Başarılı Olun. (Mark Yarnell)

Network Pazarlamada Birinci Yılınız 2. Kitap: Hayallerinize Ulaşın! (Mark Yarnell)

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