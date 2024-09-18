Neuralink'in körlüğü gideren Blindsight implantı 'çığır açan cihaz' unvanı aldı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın beyin çipi girişimi olan Neuralink, deneysel implantının körlere görme yeteneğini geri kazandırabileceğini duyurdu. ABD’de FDA’a (Food and Drug Administration - Gıda ve İlaç İdaresi) ise bu implant için kısa bir süre önce 'çığır açan cihaz' unvanını verdi.

FDA'nın çığır açan cihaz tanımlaması, yaşamı tehdit eden durumların tedavisini ya da teşhisini sağlayan belirli tıbbi cihazlara veriliyor. Bu tanımlama, halihazırda geliştirilmekte olan cihazların geliştirilmesini ve incelenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Neuralink Blindsight, körlüğü iyileştirecek

Neuralink’in kurucusu Elon Musk ise sahip olduğu X’te yeni Blindsight implantı için iddialı açıklamalarda bulundu: “Neuralink'in Blindsight cihazı iki gözünü ve optik sinirini kaybedenlerin bile görmesini sağlayacak. Görsel korteksin sağlam olması koşuluyla, doğuştan kör olanların bile ilk kez görmesini sağlayacak. Beklentileri doğru ayarlamak için, görüş ilk başta Atari grafikleri gibi düşük çözünürlüklü olacak, ancak sonunda doğal görüşten daha iyi olma potansiyeline sahip olacak ve Geordi La Forge gibi kızılötesi, ultraviyole ve hatta radar dalga boylarında görmenizi sağlayacak".

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Neuralink’in Blindsight cihazı için insan deneylerine ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsiz. 2016 yılında Musk ve bir grup mühendis tarafından kurulan Neuralink, insan kafatasının içine yerleştirilebilen bir beyin çipi arayüzü (BCI) inşa ediyor. Bu geliştirilen implantlar ile engelli hastaların tekrar hareket etmesine, iletişim kurmasına ve ayrıca görme yetisini geri kazanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Neuralink'in cihazı, bilgisayar ya da telefon gibi cihazlara iletilebilecek sinirsel sinyalleri işleyen ve ileten bir çipe sahip. Firma halihazırda felçli hastalara tek başlarına düşünerek dijital cihazları kullanma becerisi kazandırmak üzere tasarlanmış bir implantı ayrıca test ediyor. Bu implantı alan kişiler sadece düşünceleri ile bilgisayar oyunları (Counter Strike gibi) dahi oynayabiliyor.

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Neuralink'i körlüğü gideren implantı çığır açan cihaz unvanı aldı