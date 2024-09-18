Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Neuralink'in körlüğü gideren Blindsight implantı 'çığır açan cihaz' unvanı aldı

    Elon Musk'ın beyin çipi girişimi olan Neuralink, kısa bir süre önce FDA’dan (Food and Drug Administration - Gıda ve İlaç İdaresi) Blindsight implantı 'çığır açan cihaz' unvanı aldı.
    Neuralink Blindsight Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın beyin çipi girişimi olan Neuralink, deneysel implantının körlere görme yeteneğini geri kazandırabileceğini duyurdu. ABD’de FDA’a (Food and Drug Administration - Gıda ve İlaç İdaresi) ise bu implant için kısa bir süre önce 'çığır açan cihaz' unvanını verdi.

    FDA'nın çığır açan cihaz tanımlaması, yaşamı tehdit eden durumların tedavisini ya da teşhisini sağlayan belirli tıbbi cihazlara veriliyor. Bu tanımlama, halihazırda geliştirilmekte olan cihazların geliştirilmesini ve incelenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

    Neuralink’in kurucusu Elon Musk ise sahip olduğu X’te yeni Blindsight implantı için iddialı açıklamalarda bulundu: “Neuralink'in Blindsight cihazı iki gözünü ve optik sinirini kaybedenlerin bile görmesini sağlayacak. Görsel korteksin sağlam olması koşuluyla, doğuştan kör olanların bile ilk kez görmesini sağlayacak. Beklentileri doğru ayarlamak için, görüş ilk başta Atari grafikleri gibi düşük çözünürlüklü olacak, ancak sonunda doğal görüşten daha iyi olma potansiyeline sahip olacak ve Geordi La Forge gibi kızılötesi, ultraviyole ve hatta radar dalga boylarında görmenizi sağlayacak".

    Neuralink’in Blindsight cihazı için insan deneylerine ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsiz. 2016 yılında Musk ve bir grup mühendis tarafından kurulan Neuralink, insan kafatasının içine yerleştirilebilen bir beyin çipi arayüzü (BCI) inşa ediyor. Bu geliştirilen implantlar ile engelli hastaların tekrar hareket etmesine, iletişim kurmasına ve ayrıca görme yetisini geri kazanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

    Neuralink'in cihazı, bilgisayar ya da telefon gibi cihazlara iletilebilecek sinirsel sinyalleri işleyen ve ileten bir çipe sahip. Firma halihazırda felçli hastalara tek başlarına düşünerek dijital cihazları kullanma becerisi kazandırmak üzere tasarlanmış bir implantı ayrıca test ediyor. Bu implantı alan kişiler sadece düşünceleri ile bilgisayar oyunları (Counter Strike gibi) dahi oynayabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    120 km hızda direksiyon titremesi motor yağına su karışması çözümü tho ne demek gençer gaming indirim kodu fm 24 taktik yükleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız