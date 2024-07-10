Call of Duty Modern Warfare 3, yakında Game Pass servisine eklenebilir

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Activision-Blizzard firmasını satın almak için çalışmalara başlayan Microsoft, 2023'ün ekim ayında bu anlaşmayı tamamlamıştı. Anlaşması sonrası Call of Duty, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Guitar Hero ve Overwatch gibi markaların yeni sahibi olan Microsoft, bu seriler ile Game Pass sistemini genişletmek için çalışmalara başladı.

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Modern Warfare 3 bu ay içerisinde Game Pass’e eklenecek

Microsoft’un Activision’ı satın almasının ardından neredeyse 1 yıl geçse de firma, Game Pass sistemine yalnızca sayılı Activision yapımları ekledi. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan Call of Duty: Black Ops 6’nın sisteme ekleneceği duyurulsa da oyuncular, eski Call of Duty yapımlarının da servise eklenmesini bekliyor. Oyuncuların isteklerini duyan Microsoft, önümüzdeki haftalarda Game Pass sistemine önemli bir yapım ekleyebilir.

Geçtiğimiz saatlerde Game Pass üyelik fiyatlarının artacağını duyuran Microsoft, oyuncuların gönlünü almak için servise yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor. Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 3’ün ay bitmeden Game Pass’e ekleneceğini duyurdu. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen MWIII, son yılların en iyi Call of Duty yapımlarından biri olarak görülüyor. Microsoft’un önümüzdeki günlerde bu konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.



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Modern Warfare 3 yakında Game Pass'e eklenecek