Call of Duty Modern Warfare 3, yakında Game Pass servisine eklenebilir

Modern Warfare 3 bu ay içerisinde Game Pass’e eklenecek
Microsoft’un Activision’ı satın almasının ardından neredeyse 1 yıl geçse de firma, Game Pass sistemine yalnızca sayılı Activision yapımları ekledi. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan Call of Duty: Black Ops 6’nın sisteme ekleneceği duyurulsa da oyuncular, eski Call of Duty yapımlarının da servise eklenmesini bekliyor. Oyuncuların isteklerini duyan Microsoft, önümüzdeki haftalarda Game Pass sistemine önemli bir yapım ekleyebilir.
Geçtiğimiz saatlerde Game Pass üyelik fiyatlarının artacağını duyuran Microsoft, oyuncuların gönlünü almak için servise yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor. Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 3’ün ay bitmeden Game Pass’e ekleneceğini duyurdu. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen MWIII, son yılların en iyi Call of Duty yapımlarından biri olarak görülüyor. Microsoft’un önümüzdeki günlerde bu konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.