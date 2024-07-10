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    Anlık Bildirim

    Call of Duty Modern Warfare 3, yakında Game Pass servisine eklenebilir

    Geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard anlaşmasını tamamlayan Microsoft, Activision yapımlarını Game Pass’e entegre etmeye başlıyor. İddialara göre MW3, yakında aboneler için kullanıma sunulacak.
    Call of Duty: Modern Warfare III Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Activision-Blizzard firmasını satın almak için çalışmalara başlayan Microsoft, 2023'ün ekim ayında bu anlaşmayı tamamlamıştı. Anlaşması sonrası Call of Duty, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Guitar Hero ve Overwatch gibi markaların yeni sahibi olan Microsoft, bu seriler ile Game Pass sistemini genişletmek için çalışmalara başladı.

    Modern Warfare 3 bu ay içerisinde Game Pass’e eklenecek

    Microsoft’un Activision’ı satın almasının ardından neredeyse 1 yıl geçse de firma, Game Pass sistemine yalnızca sayılı Activision yapımları ekledi. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan Call of Duty: Black Ops 6’nın sisteme ekleneceği duyurulsa da oyuncular, eski Call of Duty yapımlarının da servise eklenmesini bekliyor. Oyuncuların isteklerini duyan Microsoft, önümüzdeki haftalarda Game Pass sistemine önemli bir yapım ekleyebilir.

    Geçtiğimiz saatlerde Game Pass üyelik fiyatlarının artacağını duyuran Microsoft, oyuncuların gönlünü almak için servise yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor. Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 3’ün ay bitmeden Game Pass’e ekleneceğini duyurdu. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen MWIII, son yılların en iyi Call of Duty yapımlarından biri olarak görülüyor. Microsoft’un önümüzdeki günlerde bu konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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