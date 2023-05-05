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    New York, tarihi bir kararla doğal gazı resmen yasakladı!

    New York eyaleti, yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına geçiş sürecinde tarihi bir adım attı. Alınan kararla birlikte eyalette inşa edilecek yeni binalarda gaz bağlantıları yasaklanmış oldu.
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    New York’tan tarihi doğal gaz yasağı! Tam Boyutta Gör
    New York, ABD’de yeni binalarda gaz bağlantılarını yasaklayan ilk eyalet oldu. Eyaletin kısa süre önce kabul edilen ve uzun süredir ertelenen 2024 bütçesinin bir bölümü, Tamamen Elektrikli Binalar Yasası (All Electric Buildings Act) olarak bilinen bir politikayı içeriyor. Bu yasa ile birlikte New York, iklim dostu bir geleceğe doğru büyük bir adım atıyor diyebiliriz.

    New York doğal gazı yasakaldı

    New York’tan tarihi doğal gaz yasağı! Tam Boyutta Gör
    New York eyaleti, daha temiz enerji kaynaklarına geçiş ve karbon emisyonlarını azaltma çabalarının bir parçası olarak, 2026 yılından itibaren yeni inşaatlarda fosil yakıt ekipmanlarının kullanımını aşamalı olarak yasaklama kararı aldı. Yasa, ülke çapında binalarda gaz kullanımına getirilen kısıtlamaların artmasını takip ediyor ancak ölçeği ve kapsamı bakımından tarihi bir önem taşıyor.

    2026 yılından itibaren New York'ta yedi kattan daha yüksek olmayan yeni binalarda kombi, fırın veya su ısıtıcıları da dahil olmak üzere gazla çalışan cihazlar için fosil yakıt hatlarına izin verilmeyecek. Aynı politika 2029 yılından itibaren daha büyük binalar için de geçerli olacak. Bunun yerine, çoğu yeni inşaat projesinin tamamen elektrikli olması gerekecek. Yeni yasada fabrika, hastane ve laboratuvar gibi binalar için bir istisna da sağlanmış durumda. Ancak genel olarak, eyalet çapında gaz bağlantıları yasaklanıyor. Dolayısıyla tamamen elektrikli ısıtma ve pişirmeye geçiş yapılıyor. Tüm konut inşaatları da yasa kapsamında bulunuyor. Mevcut binalar ise yasadan etkilenmeyecek.

    Gaz Neden Yasaklanıyor?

    New York’tan tarihi doğal gaz yasağı! Tam Boyutta Gör
    Genellikle doğal gaz olarak adlandırılan bir fosil yakıt olan metan gazı, dünyada olduğu gibi ABD çapında yanan ocakları, su kazanlarını ve fırınları besliyor. ABD Federal Enerji Bilgi İdaresi'nin 2020 verilerine göre, ABD'deki hanelerin yaklaşık yüzde 61'i bir tür gazlı cihaza ihtiyaç duyuyor. New York eyaletinde bu oran yaklaşık yüzde 52 seviyesinde.

    ABD Çevre Koruma Ajansı EPA’ya göre ABD'deki tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 10'undan fazlası, ısınma ve yemek pişirme amaçlı fosil yakıtların ticari alanlarda veya konutlarda yakılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ABD’nin karbon nötr hedefi doğrultusunda yerel yönetimler ilgili yasal düzenlemeleri agresif şekilde hayata geçirmeye çalışıyor. Diğer büyük eyaletlerde de benzer yasalar üzerinde çalışılıyor.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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