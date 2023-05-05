New York, tarihi bir kararla doğal gazı resmen yasakladı!

New York doğal gazı yasakaldı
2026 yılından itibaren New York'ta yedi kattan daha yüksek olmayan yeni binalarda kombi, fırın veya su ısıtıcıları da dahil olmak üzere gazla çalışan cihazlar için fosil yakıt hatlarına izin verilmeyecek. Aynı politika 2029 yılından itibaren daha büyük binalar için de geçerli olacak. Bunun yerine, çoğu yeni inşaat projesinin tamamen elektrikli olması gerekecek. Yeni yasada fabrika, hastane ve laboratuvar gibi binalar için bir istisna da sağlanmış durumda. Ancak genel olarak, eyalet çapında gaz bağlantıları yasaklanıyor. Dolayısıyla tamamen elektrikli ısıtma ve pişirmeye geçiş yapılıyor. Tüm konut inşaatları da yasa kapsamında bulunuyor. Mevcut binalar ise yasadan etkilenmeyecek.
Gaz Neden Yasaklanıyor?
ABD Çevre Koruma Ajansı EPA’ya göre ABD'deki tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 10'undan fazlası, ısınma ve yemek pişirme amaçlı fosil yakıtların ticari alanlarda veya konutlarda yakılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ABD’nin karbon nötr hedefi doğrultusunda yerel yönetimler ilgili yasal düzenlemeleri agresif şekilde hayata geçirmeye çalışıyor. Diğer büyük eyaletlerde de benzer yasalar üzerinde çalışılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah