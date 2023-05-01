Çin, çöle kurduğu dev güneş enerjisi tesisini devreye aldı

Çin'den bir mihenk taşı daha
Çin, Gobi Çölü'nün güney ucunda yer alan Tengger Çölü’ndeki güneş ve rüzgar projesinin ilk aşamasını şebekeye bağladı. Tengger Çölü projesiyle Çin, toplamda 3 GW’lık bir güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Projenin devreye alınan ilk ayağı ise 1GW kapasiteye sahip. Bu kısım her yıl her yıl 1,5 milyon hanenin elektrik talebine eşdeğer 1,8 milyar kilovat-saat enerji üretecek. Bu bölgedeki projelerin toplam yatırımı 12,28 milyar dolar olurken toplam kurulu güç ise 13 milyon kW olacak. Güneş santrali tam kapasite olarak devreye alındığında yılda 5,78 milyar kilovat-saat enerji üretecek.
Halihazırda dünyanın en büyük faal güneş enerji tesisi Çin’de bulunuyor ve bu tesis 2,2 GW’lık kapasiteye sahip. Tengger Çölü'nde yer alan yeni tesis şimdilik dünyanın en büyük ikinci güneş enerji santrali konumunda. Öte yandan ilk çeyrekte Çin'in toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 1,26 milyar kilovat-saate ulaştı. Bunun 425 milyon kilovat-saati güneş, 376 milyon kilovat-saati rüzgar enerjisinden elde edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah