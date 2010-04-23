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Nexus One, Android 2.2 ile Wi-Fi 802.11n desteğine kavuşabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Nexus One'daki Broadcom imzalı yonga

Maalesef üreticiler satışa sundukları telefonlarda kullandıkları bileşenlerin, özellikle kablosuz bağlantıları sağlayan bileşenlerin, bazı özelliklerini kısıtlayabiliyorlar. Nexus One'da kullanılan Broadcom imzasını taşıyan yongada 802.11n bağlantısını desteklemesine rağmen, Nexus One'da bu özellik kullanılmıyor. Ancak bu kısıtlama Android 2.2 ile tarihe karışabilir.

Broadcom ve Google'ın Wi-Fi yongası için sessiz sedasız yayınladığı güncellemeleri (güncellemelerin sistemin bir parçası olmadığını belirtelim) Android 2.1'li Nexus One'a derleyen kullanıcı, bu işlemden sonra Nexus One'daki yonganın üzerindeki kısıtlamayı kaldırarak 802.11n üzerinden daha hızlı veri transferi yapmayı başarmış.

Haberimize konu olan bu gelişme gösteriyor ki Google, Android 2.2 ile Nexus One'a 802.11n desteği kazandırarak kullanıcılarının yüzünü güldürebilir. Ancak Android 2.2'nin sahip olması beklenen özellikleri arasında 802.11n'in geçmediğini belirtmekte fayda var.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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sahafiec 9 yıl
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