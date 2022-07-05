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    NFT platformları kara para incelemesine alınabilir

    Yeşiller Partisi kişisel kripto para cüzdanlarının ve NFT platformlarının denetim altına alınması için bir kanun teklifi hazırlıyor. Yeni dönemde teklif komisyona sunulacak. 
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    NFT
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    En popüler döneminde 2 trilyon dolar değerin üzerine çıkan kripto para dünyasında NFT segmenti de milyarlarca dolarlık hacme ulaşmıştı. Oluşan hareketlilik haliyle düzenleyici kurumların dikkatini çekti.

    NFT platformlarına kara para aklama incelemesi

    Pek çok ülke kripto paraların düzenlenmesi gerektiğine inanıyor ve bazı ülkeler ilk kanunları çıkardı. Avrupa Birliği de şirketlerin lisanslanması ve aktarımların kimliklendirilmesi için bir çatı kanun konusunda anlaşmıştı.

    Ne var ki Yeşiller Partisi ve sol milletvekilleri yeterli kontrolün sağlanmadığını düşünüyor. Özellikle NFT platformlarının kara para aklama incelemesi altına alınması ve kişisel kripto cüzdanları ile DeFi platformlarının düzenlenmesi isteniyor.

    Taslağa göre OpenSea gibi platformların kara para aklama işlemlerini tespit edebilmesi gerekiyor. Ayrıca müşterilerin kimliklerini de bilerek herhangi bir ambargoda devreye girmesi gerekiyor. Özellikle NFT platformunu ciddi şekilde kuşatacak olan bu yeni taslağın kısa süre içerisinde komisyona sunulacağı ifade edildi.

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