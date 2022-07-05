NFT platformları kara para incelemesine alınabilir

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En popüler döneminde 2 trilyon dolar değerin üzerine çıkan kripto para dünyasında NFT segmenti de milyarlarca dolarlık hacme ulaşmıştı. Oluşan hareketlilik haliyle düzenleyici kurumların dikkatini çekti.

NFT platformlarına kara para aklama incelemesi

Pek çok ülke kripto paraların düzenlenmesi gerektiğine inanıyor ve bazı ülkeler ilk kanunları çıkardı. Avrupa Birliği de şirketlerin lisanslanması ve aktarımların kimliklendirilmesi için bir çatı kanun konusunda anlaşmıştı.

Kripto Kraliçesi her yerde aranıyor 8 sa. önce eklendi

Ne var ki Yeşiller Partisi ve sol milletvekilleri yeterli kontrolün sağlanmadığını düşünüyor. Özellikle NFT platformlarının kara para aklama incelemesi altına alınması ve kişisel kripto cüzdanları ile DeFi platformlarının düzenlenmesi isteniyor.

Taslağa göre OpenSea gibi platformların kara para aklama işlemlerini tespit edebilmesi gerekiyor. Ayrıca müşterilerin kimliklerini de bilerek herhangi bir ambargoda devreye girmesi gerekiyor. Özellikle NFT platformunu ciddi şekilde kuşatacak olan bu yeni taslağın kısa süre içerisinde komisyona sunulacağı ifade edildi.

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NFT platformları için düzenleme isteniyor