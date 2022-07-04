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    NFT rüzgârı dindi, hacimler dibe vurdu

    Kripto para dünyasındaki kriz ile birlikte NFT dünyası da düşüşe geçti. Gerek satışlar gerekse elde edilen gelir son 1 yılın en düşük seviyelerine gelmiş durumda. 
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    NFT
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    Kripto para dünyasının yeni gözdesi olarak sahneye çıkan ve milyarlarca dolarlık hacimle dikkatleri üzerine çeken NFT dünyası krizden nasibini alıyor. Günlük satışlar son 1 yılın en düşük seviyesine geldi.

    NFT satışları eriyor

    Geçen yıl sonları ve bu yıl başlarında milyar dolarlık hacimlerle rekorlara imza atan NFT dünyası düşüş trendi ile birlikte kendisini dipte buldu. Son bir yılın en düşük satış rakamları söz konusu.

    Yapılan araştırmaya göre Haziran ayında günlük NFT satışları 19 bin adede, gelir de 13.8 milyon dolara geriledi. Bu rakam en son Haziran 2021 tarihinde kaydedilmişti ancak NFT dünyası yeni tanınıyordu ve sonrasında hızlı bir yükseliş başlamıştı. NFT satışlarının rekor kırdığı tarih 224768 ile 24 Eylül 2021 olurken gelirlerin rekor kırdığı tarih ise 780 milyon dolar ile Yuga Labs projesinin satışa çıktığı 1 Mayıs 2022 oldu.

    Krize giren piyasanın yanı sıra Ethereum değerinin de üçte biri oranında düşmesi NFT dünyasını olumsuz etkiliyor. Son 3 ayda NFT toplam pazar değeri yüzde 40 düşerken ticaret hacmi de yüzde 66 geriledi. Kripto para piyasasına bağlı olarak yıl içerisinde önemli değişimler beklenmiyor.

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