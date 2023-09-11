Stellantis elektrikli otomobil bataryalarını yüzde 50 daha hafif hale getirecek

Stellantis’in büyük batarya planı
Mayıs 2023'te şirket, lityum-sülfür elektrikli araç batarya teknolojisine odaklanan son teknoloji gelişmiş malzeme şirketi Lyten'e büyük bir yatırım yaptı. Bu hamle, Stellantis'in ucuz, ABD yapımı elektrikli araç bataryalarını destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştu.
Ardından, sadece iki ay önce, şirketin 25 araştırmacısından oluşan ekibi CNRS (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) ve Saft ile güçlerini birleştirerek elektrikli araçlar için etkili ve maliyet açısından daha rekabetçi enerji depolama çözümü sunan yeni batarya prototipini tanıttı. Yeni prototip, elektrik dönüştürme modüllerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve elektrik şarj cihazı ile invertörün işlevlerini lityum-iyon batarya modüllerinde birleştirerek iç mekanda yer tasarrufu sağlıyor.
Daha hafif bataryalar
Otomobil üreticisinin teknoloji başkanı Ned Curic yaptığı açıklamada, şirketin sürdürülebilirliği arttırmak için daha hafif elektrikli araç bataryaları geliştirmek istediğini söyledi. Curic, mevcut nesil elektrikli araç bataryalarının "çok ağır" olduğunu ve bunun da araçları çevresel hedeflerle "uyumsuz" hale getirdiğini iddia etti. Teknoloji başkanı aynı zamanda yılına kadar batarya ağırlığını 2030'a kadar en az yüzde 50 düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.
Curic ayrıca firmanın çevresel amaçlar için "çok uygun fiyatlı" bir elektrikli araç sunmayı planladığını da sözlerine ekledi. Curic, “Toplumumuzun hemen hemen her üyesinin satın alabileceği bir araç” olarak bu planları nitelendirdi. Daha hafif bataryalarla birlikte aynı enerji kapasitesinde daha fazla menzil elde edilebilir. Veya aynı ağırlıkta daha uzun menzil mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.