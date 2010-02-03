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Nikon'dan 26x optik zum ve Full HD video kaydı yapabilen CMOS sensörlü kamera; P100

Nikon, 26x optik zum, Full HD video kaydı, CMOS sensör gibi özelliklere sahip P100'ü tanıtarak P serisini bir adım öteye taşıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,3b
1
143
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nikon'dan 26x optik zum ve Full HD video kaydı yapabilen CMOS sensörlü kamera; P100
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Kompakt kameradan D-SLR kameraya geniş bir ürün portföyüne ve yılların deneyimine sahip Nikon firması, nesnelere 26 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlükte video kaydedebilen modeli P100'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Bakalım üretici, yaklaşık 1 yıl önce tanıtılan ve 24 kata kadar optik yakınlaştırma özelliğine sahip P90 üzerinde ne gibi değişikliklere gitmiş.

114 x 83 x 99 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 481 gram ağırlığında tasarımıyla dikkat çeken P100, 1/2.3 inç'lik 10.3 megapiksel CMOS sensörden ve 26-678 mm (35 mm formatına göre) Nikkor objektiften güç alıyor; objektife Nikon'un fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklıkların önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisi (Vibration Reduction) eşlik ediyor. Kamerada 26x optik yakınlaştırmanın yanısıra 4x dijital zum seçeneği de sunulmuş, ancak dijital zumun optik zuma göre fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileceğini belirtelim. P100 ile P90'ı sensör açısından karşılaştıracak olursak CCD'den CMOS'a geçiş yapıldığını ve çözünürlüğün düşürüldüğünü görmekteyiz. CMOS sensör, CCD teknolojisine göre yüksek ISO'lu çekimlerde daha az kumlanmaya yol açmakta. Ayrıca çözünürlüğün düşmesi inç başına düşen piksel sayısını etkilediği için bu durum da kameranın ISO performansına olumlu katkıda bulunabilir.

Nikon P100'de diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar, telede f/5.0'e kadar açabiliyoruz ve makro modunda nesneleri 1 cm yakından fotoğraflayabiliyoruz. ISO seviyesi 160 ile 3200 arasında ayarlanabilen kamerada, 320x240 - 640x480 - 1280x720 - 1920x1080 piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapılabiliyor. Bir önceki modelde maksimum 640x480 piksel çözünürlükte video çekebiliyorduk. Yeni kamerada 43 MB dahili belleğe yer verilmiş ve bellek SD / SDHC kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor. HDMI, USB ve AV portlarını bünyesinde barındıran P100'de 3.0 inç boyutlu 460.000 piksel LCD ekran bulunuyor. Çekimler parlama önleyici kaplamaya sahip LCD ekran dışında elektronik vizörden yapılabilmekte.

Nikon P100'ün 250 fotoğraf çekimine olanak tanıyan EN-EL5 kod adlı bataryayla beraber mart ayında 400$ fiyat etiketiyle Amerika'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kameranın Avrupa fiyatı 409 Euro, İngiltere fiyatı ise 350 Pound olabilir.

 

 


http://www.dpreview.com/news/1002/10020303nikoncoolpix.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ben nikon p100 aldım,berbat bir makina.canon dan şaşmayın arkadaşlar,vallahi şaşmayın.en kötü canon nikona 10 çeker
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olağan_şüpheli 9 yıl
dh misafiri örnek foto yollarsan bakrız nasıl çekiyor diye
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teknika 9 yıl



Makineyi ters tutmuşsundur.



DH Misafiri

ben nikon p100 aldım,berbat bir makina.canon dan şaşmayın arkadaşlar,vallahi şaşmayın.en kötü canon nikona 10 çeker

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ozgboy 9 yıl

DH Misafiri

ben nikon p100 aldım,berbat bir makina.canon dan şaşmayın arkadaşlar,vallahi şaşmayın.en kötü canon nikona 10 çeker


DSLR Like makineler için kabul edilebilir bir cümle ama DSLR makinelerini takdir etmek lazım Nikon'un.
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SecurityMJ 9 yıl
Sony DSC H50 ile cok yakınlık gösteriyor fakat ISO degeri bir arkadasın yukarda dediği gibi tartısılır... Birde hiç ergonomik değil gibi..
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çağrı610 9 yıl
eğer görüntü kalitesi p90 gibiyse beş para etmez.bazı cep telefonları bile p90 dan daha güzel resim çekiyor
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NecroCyber-777 9 yıl
valla nikon gene yapmış yapacağını canon nikon fuji bunların hepsi cidden kaliteli markalar...gerçi ben sanyoyuda beğeniyorum
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olağan_şüpheli 9 yıl
nikon slr dısındada de güzelleşmeye başladı.. bu modelin tipi ve özellikleride hosuma gitti..
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sotoxs 9 yıl
raw özellik varsa ucuz slr like amatörler için ehliyetten önceki deneme sürüşleri olabilir. ps ile çalışırlarsa raw üzerinde slr de zorluk çekmezler. yüksek optik zoom da artısı
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fz18 9 yıl
bu segmentte panosoniği tek geçerim. asıl panasoniğin cevabını bekliyorum...
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Pascal.Nouma 9 yıl
bu aletlere bu kadar para verene kadar 2. el dslr almak çok daha mantıklı. zamanında vermiştik şimdi acıyorum o paraya
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sotoxs 9 yıl
L100 diye bir modeli vardı 565 TL. mutlaka özellikleri farklıdır ancak görünümü buna çok benziyor. eğer 2 katı fiyat farkı olacaksa bence L100 düşünülebilir. 15 optik zoom vardı.
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atalayalper 9 yıl
L100 nikon'a bu segmentte kötü referans getiren,manual kullanımı olmayan kötü performansa sahip bir makinasıdır yenisi de çıktı L110..Bunlarla karıştırmamak gerekir..Gerçi P90'la berbat sonuçlara imza atan Nikon artık o sensör boyutunda daha iyi imaj kalitesi elde etmek için ve sorunsuz hd video kaydedebilmek için bu modelinde mecburen CMOS'u deniyor..Farkındaysanız CMOS'a dönüş başladı ve devam edecek..Bu makinadan çok büyük farklar beklemeyelim ama p90'dan daha iyi olacağı da belli..Ama cmos kullanıpta hayal kırıklığı yaratan makinalar da oldu SONY HX1 ve CANON SX1.. Cmos sensör kullanmak herşeyin çözümü değil aslında bir mecburiyet gibi...Keşke bütün üreticiler FUJIFILM gibi sürekli sensör teknolojilerini geliştirmek için çalışmalar yapsalar hs10'daki bsi-cmos sensörün performansını büyük bir merakla bekliyorum..Slr-like segmentindeki gelişmeler çok sevindirici bazı özellikler standartlaşıyor artık..
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Batuist 9 yıl
O özelliklere göre fiyatı hiç fena durmuyor.. Türkiyede ne olur bilinmez.
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djinn_inc 9 yıl
Bu sıralar DSLR-Like ürün gamında ürünlere genellikle mega tele zoom koyuyorlar. Keşke bu üründe manual zoom da olsaydı pil tüketimini oldukça düşürürdü.
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trooper27 9 yıl
canon sx1 gibi buda cmos kullanmış canon sx1 a göre bunu karşılaştırsak hangisi alınmalıdır acaba?
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netün 9 yıl

trooper27

canon sx1 gibi buda cmos kullanmış canon sx1 a göre bunu karşılaştırsak hangisi alınmalıdır acaba?

ne o ne o
bunlara göre
forum.donanimhaber.com/...
yine'de fotolarını bekleyip görmek lazım.
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sertacaygun 9 yıl
Türkiye'ye 1400TL civarından gelirse alabilirim. Manuel focus özelliği de olursa ne âlâ. dSLR almama gerek kalmayacak :D ...
Olympus SP590 gibi özellikleri. Ama ISO olarak daha başarılı olacaktır bence.
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