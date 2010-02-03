Nikon'dan 26x optik zum ve Full HD video kaydı yapabilen CMOS sensörlü kamera; P100

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Kompakt kameradan D-SLR kameraya geniş bir ürün portföyüne ve yılların deneyimine sahip Nikon firması, nesnelere 26 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlükte video kaydedebilen modeli P100'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Bakalım üretici, yaklaşık 1 yıl önce tanıtılan ve 24 kata kadar optik yakınlaştırma özelliğine sahip P90 üzerinde ne gibi değişikliklere gitmiş.

114 x 83 x 99 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 481 gram ağırlığında tasarımıyla dikkat çeken P100, 1/2.3 inç'lik 10.3 megapiksel CMOS sensörden ve 26-678 mm (35 mm formatına göre) Nikkor objektiften güç alıyor; objektife Nikon'un fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklıkların önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisi (Vibration Reduction) eşlik ediyor. Kamerada 26x optik yakınlaştırmanın yanısıra 4x dijital zum seçeneği de sunulmuş, ancak dijital zumun optik zuma göre fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileceğini belirtelim. P100 ile P90'ı sensör açısından karşılaştıracak olursak CCD'den CMOS'a geçiş yapıldığını ve çözünürlüğün düşürüldüğünü görmekteyiz. CMOS sensör, CCD teknolojisine göre yüksek ISO'lu çekimlerde daha az kumlanmaya yol açmakta. Ayrıca çözünürlüğün düşmesi inç başına düşen piksel sayısını etkilediği için bu durum da kameranın ISO performansına olumlu katkıda bulunabilir.

Nikon P100'de diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar, telede f/5.0'e kadar açabiliyoruz ve makro modunda nesneleri 1 cm yakından fotoğraflayabiliyoruz. ISO seviyesi 160 ile 3200 arasında ayarlanabilen kamerada, 320x240 - 640x480 - 1280x720 - 1920x1080 piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapılabiliyor. Bir önceki modelde maksimum 640x480 piksel çözünürlükte video çekebiliyorduk. Yeni kamerada 43 MB dahili belleğe yer verilmiş ve bellek SD / SDHC kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor. HDMI, USB ve AV portlarını bünyesinde barındıran P100'de 3.0 inç boyutlu 460.000 piksel LCD ekran bulunuyor. Çekimler parlama önleyici kaplamaya sahip LCD ekran dışında elektronik vizörden yapılabilmekte.

Nikon P100'ün 250 fotoğraf çekimine olanak tanıyan EN-EL5 kod adlı bataryayla beraber mart ayında 400$ fiyat etiketiyle Amerika'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kameranın Avrupa fiyatı 409 Euro, İngiltere fiyatı ise 350 Pound olabilir.