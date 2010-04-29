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Nikon'dan yeni bir süper tele zum objektif; Nikkor AF-S 200-400 mm f/4 G ED VR II

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Nikon, 2003 yılında satışına başladığı 200-400 mm'lik süper tele zum objektifini elden geçirdi ve AF-S 200-400 mm f/4 G ED VR II'yi anons etti.

365.5 x 124 mm'lik ebatlarıyla ve 3.360 gram'lık ağırlığıyla adeta gövde gösterisi yapan süper tele objektif, 24 element - 17 gruptan oluşan mimarisiyle ve nano kristal kaplamasıyla dikkatleri üzerinde toplayan objektifte diyaframı ortam koşullarına ve tercihlere göre f/4'e kadar açabiliyoruz ve f/32'ye kadar kısabiliyoruz. Yaklaşık 2 metrelik minimum odak mesafesine sahip objektifte titreşimin önüne geçmek için ikinci nesil görüntü stabilizasyon teknolojisi (Vibration Reduction II) ve sessiz olduğu kadar hızlı odak imkanı sağlayan Silent Wave Motor özelliği unutulmamış.

Nikon AF-S 200-400 mm f/4 G ED VR II'nin 7000$ civarında mayıs ayından itibaren boy göstermesi bekleniyor.

Nikkor AF-S 200-400mm f/4G ED VR II - Teknik detaylar;

Ebatlar ve ağırlık: 365.5 x 124 mm; 3.360 gram
Optik yapı: 17 grup, 24 element
Fokal aralık: 200-400 mm
Diyafram bıçak sayısı: 9
Maksimum diyafram: f/4
Minimum diyafram: f/32
Minimum odak mesafesi: Yaklaşık 2 metre
Filtre çapı: 52 mm
Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var
Silent Wave Motor: Var
http://www.dpreview.com/news/1004/10042702nikkor200400f4vrII.asp Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atoxi 9 yıl
7000 dolar bişey deilmiş yaa hemen bir tane alayım bali

3.5 kg yaklasan ağırlık cidden dikkat çekici
ben bide 52 mm filtre çapına şaşırdım yaa

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Duncan Idaho 9 yıl
Fiyatı ilk gördüğümde benim de aklımdan aynı düşünce geçti
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Batuist 9 yıl
afrikada uzaktan doğal hayatı kameraya alan fotoğrafçılara ait resimler vardı.. ellerindeki objektifler kendi boyları kadar.. Bunun fiyatı böyleyse onlarınkini merak ettim.. çağrışım yaptı birden... herhalde son model bir araba fiyatına filan olsa gerek.. gerçi onları national geografic yada discovery gibi belgesel yapımcıları karşılıyordur bilmiyorum..
bununla ancak futbol musabakalarında resim çeken yada hızlı yarış fotoğrafçıları daha çok ilgilenir diye düşünüyorum..
çok pahalı...
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PlutosDaddy 9 yıl
Milimetrik aralığına göre sabit f4 diyafram ile fiyatı gayet uygun bence
Tabii yazıldığı üzere kullanım bazından belli bir kesime hitap ediyor orası ayrı...
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