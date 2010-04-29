Nikon'dan yeni bir süper tele zum objektif; Nikkor AF-S 200-400 mm f/4 G ED VR II

Nikon, 2003 yılında satışına başladığı 200-400 mm'lik süper tele zum objektifini elden geçirdi ve AF-S 200-400 mm f/4 G ED VR II'yi anons etti.

365.5 x 124 mm'lik ebatlarıyla ve 3.360 gram'lık ağırlığıyla adeta gövde gösterisi yapan süper tele objektif, 24 element - 17 gruptan oluşan mimarisiyle ve nano kristal kaplamasıyla dikkatleri üzerinde toplayan objektifte diyaframı ortam koşullarına ve tercihlere göre f/4'e kadar açabiliyoruz ve f/32'ye kadar kısabiliyoruz. Yaklaşık 2 metrelik minimum odak mesafesine sahip objektifte titreşimin önüne geçmek için ikinci nesil görüntü stabilizasyon teknolojisi (Vibration Reduction II) ve sessiz olduğu kadar hızlı odak imkanı sağlayan Silent Wave Motor özelliği unutulmamış.

Nikon AF-S 200-400 mm f/4 G ED VR II'nin 7000$ civarında mayıs ayından itibaren boy göstermesi bekleniyor.

Nikkor AF-S 200-400mm f/4G ED VR II - Teknik detaylar;

Ebatlar ve ağırlık: 365.5 x 124 mm; 3.360 gram

Optik yapı: 17 grup, 24 element

Fokal aralık: 200-400 mm

Diyafram bıçak sayısı: 9

Maksimum diyafram: f/4

Minimum diyafram: f/32

Minimum odak mesafesi: Yaklaşık 2 metre

Filtre çapı: 52 mm

Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var

Silent Wave Motor: Var

http://www.dpreview.com/news/1004/10042702nikkor200400f4vrII.asp Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.