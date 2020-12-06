Ninja Chowdown, Türkçe dil desteği ile iOS cihazlar için çıkışını yaptı

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Yayıncılığını Abylight SL'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Dummy Dojo'nun yaptığı otomatik koşucu oyunu Ninja Chowdown iOS cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

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Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor olarak tanımlanan Ninja Chowdown'da 35 farklı bölüm bulunuyor. Her bölüm 30 saniye ile 3 dakika arasında sürüyor. Amacınız otomatik olarak koşan karakteriniz ile birlikte etraftaki düşmanları temizlemek. Fazlasıyla yüksek tempoya sahip olan aoyun aynı zamanda mizahi bir yöne de sahip.

Oyun şu anda App Store üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Oyunun boyutu 104 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 12.4 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız lazım. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım. Oyunun özelliklerini ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Özellikler

Etine dolgun 2 boyutlu piksel sanat estetiği

Heyecan ve komedi dolu 35 seviye

Maceranı özelleştirecek evcil hayvanlar, kyafetler ve silahlar

Dokunmatik titreşim

Game Center başarıları ve liderlik tabloları

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