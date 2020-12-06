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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ninja Chowdown, Türkçe dil desteği ile iOS cihazlar için çıkışını yaptı

    Otomatik koşucu oyunu Ninja Chowdown, Türkçe dil desteği ile birlikte ücretsiz bir şekilde App Store üzerinden iOS cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.
    2 hf.
    1,1b
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ninja Chowdown, Türkçe dil desteği ile iOS cihazlar için çıkışını yaptı
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    Yayıncılığını Abylight SL'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Dummy Dojo'nun yaptığı otomatik koşucu oyunu Ninja Chowdown iOS cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

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    Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor olarak tanımlanan Ninja Chowdown'da 35 farklı bölüm bulunuyor. Her bölüm 30 saniye ile 3 dakika arasında sürüyor. Amacınız otomatik olarak koşan karakteriniz ile birlikte etraftaki düşmanları temizlemek. Fazlasıyla yüksek tempoya sahip olan aoyun aynı zamanda mizahi bir yöne de sahip.

    Oyun şu anda App Store üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Oyunun boyutu 104 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 12.4 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız lazım. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım. Oyunun özelliklerini ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Özellikler

    • Etine dolgun 2 boyutlu piksel sanat estetiği
    • Heyecan ve komedi dolu 35 seviye
    • Maceranı özelleştirecek evcil hayvanlar, kyafetler ve silahlar
    • Dokunmatik titreşim
    • Game Center başarıları ve liderlik tabloları


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayret ücretsiz
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil oyunda olsa Türkçe destek görmek mutlu ediyor
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