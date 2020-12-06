2D bulmaca platform oyunu #AkiRobots mobil cihazlar için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Bandello'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FlatPonies'in yaptığı iki boyutlu bulmaca platform oyunu #AkiRobots, mobil cihazlar için yayınlandı. Oyun ayrıca Steam üzerinde PC kullanıcıları için de erişime açılmış durumda.

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Oyunda toplamda 100 farklı bölüm bulunuyor ve ayrıca bölüm düzenleme sistemi sayesinde siz de kendi bölümlerinizi yaratabilirsiniz. Oyunda birkaç farklı karakteri yönetiyorsunuz ve bu yüzden biraz daha genel düşünerek bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunun aşağıdaki çıkış fragmanını izleyerek oynanışa dair daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Oyun şu anda Google Play üzerinde 38,99 TL, App Store üzerinde ise 46,99 TL. Oyun Android cihazlarda 63 MB ve oyunu yükleyebilmek için Android 4.4 veya sonraki bir sürümü istiyor. iOS cihazlarda ise oyun 104.8 MB ve yükleyebilmek için iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü istiyor.

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