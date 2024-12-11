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    Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki ikinci nesil el konsolu nasıl görünecek? İşte beklenen tasarımı...         
    Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi daha önce yeni konsolun 2025 yılında tanıtılacağı ve kapalı kapılar ardında test edildiği iddia edilmişti. Son olarak Nintendo Switch 2'nin tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı. 

    Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda Nintendo Switch 2'ye ait Joy-Con görüntülerini ortaya çıkmış ve cihazın tasarımı hakkında ufak da olsa fikir edinmemizi sağlamıştı. Şimdi bunun üzerinden bir hafta bile geçmedi ve yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Üçüncü taraf bir aksesuar şirketi, yeni konsola ait bir videoyu  yanlışlıkla yayınladı. Bu video kısa sürede kaldırılsa da, cihazın tasarımını rahatlıkla görebiliyoruz.

    Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım Tam Boyutta Gör
    Buna göre Nintendo Switch 2 ile ilk model arasında çok da ciddi bir görünüş farkı bulunmayacak. Tabii ki konsolun son hâlini henüz göremedik. Ancak modele ait bir maket üzerinde, tasarım ve ekran farklılıkları vurgulanıyor. Aralık ayında olduğumuz için Nintendo Switch 2'nin bu yıl tanıtılması pek olası değil. Yeni konsol, söylentilere göre 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacak ve Mart ayında global olarak piyasaya sürülecek. 

    Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, çıkış tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Daha önce sızdırılan Joy-Con görüntüleri ise şu şekildeydi:

    Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım Tam Boyutta Gör

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 dakika önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 11 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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