Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi
Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda Nintendo Switch 2'ye ait Joy-Con görüntülerini ortaya çıkmış ve cihazın tasarımı hakkında ufak da olsa fikir edinmemizi sağlamıştı. Şimdi bunun üzerinden bir hafta bile geçmedi ve yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Üçüncü taraf bir aksesuar şirketi, yeni konsola ait bir videoyu yanlışlıkla yayınladı. Bu video kısa sürede kaldırılsa da, cihazın tasarımını rahatlıkla görebiliyoruz.
Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, çıkış tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Daha önce sızdırılan Joy-Con görüntüleri ise şu şekildeydi:
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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