Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi daha önce yeni konsolun 2025 yılında tanıtılacağı ve kapalı kapılar ardında test edildiği iddia edilmişti. Son olarak Nintendo Switch 2'nin tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı.

Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda Nintendo Switch 2'ye ait Joy-Con görüntülerini ortaya çıkmış ve cihazın tasarımı hakkında ufak da olsa fikir edinmemizi sağlamıştı. Şimdi bunun üzerinden bir hafta bile geçmedi ve yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Üçüncü taraf bir aksesuar şirketi, yeni konsola ait bir videoyu yanlışlıkla yayınladı. Bu video kısa sürede kaldırılsa da, cihazın tasarımını rahatlıkla görebiliyoruz.

Tam Boyutta Gör Buna göre Nintendo Switch 2 ile ilk model arasında çok da ciddi bir görünüş farkı bulunmayacak. Tabii ki konsolun son hâlini henüz göremedik. Ancak modele ait bir maket üzerinde, tasarım ve ekran farklılıkları vurgulanıyor. Aralık ayında olduğumuz için Nintendo Switch 2'nin bu yıl tanıtılması pek olası değil. Yeni konsol, söylentilere göre 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacak ve Mart ayında global olarak piyasaya sürülecek.

Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, çıkış tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Daha önce sızdırılan Joy-Con görüntüleri ise şu şekildeydi:

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Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım