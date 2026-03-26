    Nintendo, Switch 2 üretimini azaltıyor: İşte nedeni

    Nintendo Switch 2 için üretimi milyonlarca adet azaltılabilir. Ancak mevcut satış verileri, konsolun beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini söylüyor. İşte detaylar..

    Nintendo, Switch 2 üretimini azaltıyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Nintendo cephesinde Switch 2 ile ilgili yeni bir iddia paylaşıldı. Son raporlara göre şirket, 2025 tatil sezonunda beklentilerin altında kalan satışlar nedeniyle üretim hedefini düşürmeyi planlıyor. Ancak mevcut veriler bu tabloyla tam olarak örtüşmüyor.

    Nintendo Switch 2 üretimini azaltıyor

    İddiaya göre Nintendo, mevcut çeyrek için belirlenen 6 milyon adetlik üretim hedefini 4 milyon seviyesine çekebilir. Bu bilgi Bloomberg kaynaklı bir rapora dayanıyor. Bu nedenle söz konusu bilginin doğruluğu şimdilik netlik kazanmış değil. Öte yandan Switch 2'nin satış performansına bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

    Pazar araştırma verilerine göre konsol, önceki nesil Switch'e kıyasla yaklaşık %45 daha hızlı satılıyor. Bu da cihazın, mevcut piyasa koşullarına rağmen oldukça güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Daha önce gündeme gelen depolama maliyetleri ve NAND krizi gibi faktörler, kullanıcı davranışlarını doğrudan etkilemişti.

    microSD Express kartlarının yüksek fiyatı nedeniyle oyuncuların oyun satın alma konusunda daha temkinli davrandığı görülüyordu. Varsayımsal olarak üretim azaltma iddiası doğru kabul edilse bile bunun tek nedeni satış performansı olmayabilir. Küresel bellek krizi, tedarik zinciri sorunları ve artan üretim maliyetleri gibi unsurlar da bu tür kararları doğrudan etkileyebiliyor. 

    Diğer taraftan kullanıcı beklentileri de önemli bir faktör. Bazı oyuncular, özellikle OLED ekranlı bir Switch 2 modelinin eksikliğini dile getiriyor. Bu durum, belirli bir kullanıcı kitlesinin satın alma kararını ertelemesine yol açabilir. Olası bir Switch 2 OLED modelinin piyasaya sürülmesi ise talebi yeniden hızlandırabilir.

