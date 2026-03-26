Nintendo, Switch 2 üretimini azaltıyor: İşte nedeni

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo cephesinde Switch 2 ile ilgili yeni bir iddia paylaşıldı. Son raporlara göre şirket, 2025 tatil sezonunda beklentilerin altında kalan satışlar nedeniyle üretim hedefini düşürmeyi planlıyor. Ancak mevcut veriler bu tabloyla tam olarak örtüşmüyor.

Nintendo Switch 2 üretimini azaltıyor

İddiaya göre Nintendo, mevcut çeyrek için belirlenen 6 milyon adetlik üretim hedefini 4 milyon seviyesine çekebilir. Bu bilgi Bloomberg kaynaklı bir rapora dayanıyor. Bu nedenle söz konusu bilginin doğruluğu şimdilik netlik kazanmış değil. Öte yandan Switch 2'nin satış performansına bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Pazar araştırma verilerine göre konsol, önceki nesil Switch'e kıyasla yaklaşık %45 daha hızlı satılıyor. Bu da cihazın, mevcut piyasa koşullarına rağmen oldukça güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Daha önce gündeme gelen depolama maliyetleri ve NAND krizi gibi faktörler, kullanıcı davranışlarını doğrudan etkilemişti.

Nintendo'dan yanıt geldi: Switch 2 için fiyat artışı kapıda mı? 1 ay önce eklendi

microSD Express kartlarının yüksek fiyatı nedeniyle oyuncuların oyun satın alma konusunda daha temkinli davrandığı görülüyordu. Varsayımsal olarak üretim azaltma iddiası doğru kabul edilse bile bunun tek nedeni satış performansı olmayabilir. Küresel bellek krizi, tedarik zinciri sorunları ve artan üretim maliyetleri gibi unsurlar da bu tür kararları doğrudan etkileyebiliyor.

Diğer taraftan kullanıcı beklentileri de önemli bir faktör. Bazı oyuncular, özellikle OLED ekranlı bir Switch 2 modelinin eksikliğini dile getiriyor. Bu durum, belirli bir kullanıcı kitlesinin satın alma kararını ertelemesine yol açabilir. Olası bir Switch 2 OLED modelinin piyasaya sürülmesi ise talebi yeniden hızlandırabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: