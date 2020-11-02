Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi

Tam Boyutta Gör Capcom, Monster Hunter World serisinin son halkası olan ve Nintendo Switch’e özel olarak hazırlanan Monster Hunter Rise için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Videoda, oyunun yeni mekaniklerine göz atma fırsatı buluyoruz.

Oyundaki dikey oynanış mekaniklerini bol bol görme fırsatı bulduğumuz video, yapımın isminde neden rise (yükselme, havalanma) kelimesinin yer aldığının bir göstergesi niteliğinde. Envanterimizde bulunan tutma kancası ve Wirebug’lar haritada istediğimiz yere ulaşmamızı sağlıyor. Oyunun yenilikleri tabi ki bununla sınırlı değil.

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Monster Hunter Rise’ın ilk tanıtıldığı Eylül ayında gösterilen köpek yardımcılarımız Palamute’lar ise oyunda işimizi kolaylaştıracak bir diğer yenilik. Sırtlarına bindiğimizde bizleri istediğimiz noktaya daha kısa sürede ulaştıracak yardımcılarımızla yaptığımız yolcuklar sırasında, kendimizi iyileştirmek ya da kılıçlarımızı bilemek gibi faaliyetleri de gerçekleştirmek mümkün olacak. Palamute’lar aynı zamanda Palico ile birlikte düşmanlara da saldırabilecek.

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Tüm bu detayları görebileceğiniz videoya aşağıda göz atabilirsiniz. Monster Hunter Rise, 26 Mart 2021’de Switch sahipleri ile buluşacak.

https://www.gamesradar.com/uk/here-are-six-minutes-of-new-monster-hunter-rise-gameplay-footage/

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