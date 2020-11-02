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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi

    Nintendo Switch için özel olarak geliştirilen Monster Hunter Rise'a ait oynanış videosu yayınlandı. Videoda, dikey oynanış mekaniklerini görme fırsatı elde ediyoruz.
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    Oyun Konsolları
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    Gökhan G.
    Editör
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    Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi
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    Capcom, Monster Hunter World serisinin son halkası olan ve Nintendo Switch’e özel olarak hazırlanan Monster Hunter Rise için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Videoda, oyunun yeni mekaniklerine göz atma fırsatı buluyoruz.

    Oyundaki dikey oynanış mekaniklerini bol bol görme fırsatı bulduğumuz video, yapımın isminde neden rise (yükselme, havalanma) kelimesinin yer aldığının bir göstergesi niteliğinde. Envanterimizde bulunan tutma kancası ve Wirebug’lar haritada istediğimiz yere ulaşmamızı sağlıyor. Oyunun yenilikleri tabi ki bununla sınırlı değil.

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    Ayrıca Bkz. "Disney, insansı bakışlara sahip korkutucu robotunu tanıttı"

    Monster Hunter Rise’ın ilk tanıtıldığı Eylül ayında gösterilen köpek yardımcılarımız Palamute’lar ise oyunda işimizi kolaylaştıracak bir diğer yenilik. Sırtlarına bindiğimizde bizleri istediğimiz noktaya daha kısa sürede ulaştıracak yardımcılarımızla yaptığımız yolcuklar sırasında, kendimizi iyileştirmek ya da kılıçlarımızı bilemek gibi faaliyetleri de gerçekleştirmek mümkün olacak. Palamute’lar aynı zamanda Palico ile birlikte düşmanlara da saldırabilecek.

    Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi
    Tam Boyutta Gör

    Tüm bu detayları görebileceğiniz videoya aşağıda göz atabilirsiniz. Monster Hunter Rise, 26 Mart 2021’de Switch sahipleri ile buluşacak.



    https://www.gamesradar.com/uk/here-are-six-minutes-of-new-monster-hunter-rise-gameplay-footage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    52 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan Turyan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzelde oyunlar çok pahalı
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    keşke nioh ve Toukiden de gelse
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