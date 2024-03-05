Nio, yeni modeliyle Tesla Model Y'ye gönderme yaptı

Nio'nun kurucu ortağı ve CEO'su William Li, Tesla Model Y satın almayı düşünen kişilerin Nio'nun yeni modelini beklemelerini çünkü daha ucuz olacağını söylemişti. Bununla yetinmeyen Çinli üretici, Tesla'ya gönderme yapmaya devam ediyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, yollarda test edilen prototiplerin arka camında "Model Y'den daha iyi" çıkartması yer alıyor.
Daha önce Alps DOM olarak anılan modelin Nio'nun üçüncü nesil platformu NT 3.0 üzerine inşa edileceğine dair haberler çıkmıştı. 60 kWsa ve 90 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak olan modelin giriş versiyonunda Nio tarafından geliştirilen bir elektrik motoru kullanılacak. Dört tekerlekten çekişli versiyonunun da bulunacağı araçta Nio'nun diğer modellerindeki gibi batarya değişim fonksiyonu da yer alacak.
Nio'nun yeni modeli için belli bir çıkış tarihi yok ancak bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.