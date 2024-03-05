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    Anlık Bildirim

    Nio, yeni modeliyle Tesla Model Y'ye gönderme yaptı

    Bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması ve doğrudan Tesla Model Y'ye rakip olması beklenen Alps DOM kod adlı modelin arka camında "Model Y'den daha iyi" çıkartması bulunuyor.
    Nio, yeni modeliyle Tesla Model Y'ye gönderme yaptı Tam Boyutta Gör
    Çinliler otomotiv dünyasında rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Nio bu kez dünyanın en çok satan otomobili Tesla Model Y'ye doğrudan rakip olacak yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor. Alps DOM kod adıyla geliştirilen yeni model, kısa süre önce kamuflajlı bir şekilde kameralara takıldı.

    Nio'nun kurucu ortağı ve CEO'su William Li, Tesla Model Y satın almayı düşünen kişilerin Nio'nun yeni modelini beklemelerini çünkü daha ucuz olacağını söylemişti. Bununla yetinmeyen Çinli üretici, Tesla'ya gönderme yapmaya devam ediyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, yollarda test edilen prototiplerin arka camında "Model Y'den daha iyi" çıkartması yer alıyor.

    Nio, yeni modeliyle Tesla Model Y'ye gönderme yaptı Tam Boyutta Gör
    Bu ifade, Nio'nun doğrudan Model Y'yi hedef aldığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten otomobilin gövde tasarımı da popüler modelle oldukça benzer. Diğer yandan, otomobilin ölçüleri de büyük oranda Model Y ile benzer olacaktır. Ülkemizde de satılan ABD'li modelin 4751 mm uzunluğa, 1978 mm genişliğe, 1625 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olduğunu hatırlatalım.

    Daha önce Alps DOM olarak anılan modelin Nio'nun üçüncü nesil platformu NT 3.0 üzerine inşa edileceğine dair haberler çıkmıştı. 60 kWsa ve 90 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak olan modelin giriş versiyonunda Nio tarafından geliştirilen bir elektrik motoru kullanılacak. Dört tekerlekten çekişli versiyonunun da bulunacağı araçta Nio'nun diğer modellerindeki gibi batarya değişim fonksiyonu da yer alacak.

    Nio'nun yeni modeli için belli bir çıkış tarihi yok ancak bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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