Tam Boyutta Gör Çinliler otomotiv dünyasında rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Nio bu kez dünyanın en çok satan otomobili Tesla Model Y'ye doğrudan rakip olacak yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor. Alps DOM kod adıyla geliştirilen yeni model, kısa süre önce kamuflajlı bir şekilde kameralara takıldı.

Nio'nun kurucu ortağı ve CEO'su William Li, Tesla Model Y satın almayı düşünen kişilerin Nio'nun yeni modelini beklemelerini çünkü daha ucuz olacağını söylemişti. Bununla yetinmeyen Çinli üretici, Tesla'ya gönderme yapmaya devam ediyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, yollarda test edilen prototiplerin arka camında "Model Y'den daha iyi" çıkartması yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu ifade, Nio'nun doğrudan Model Y'yi hedef aldığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten otomobilin gövde tasarımı da popüler modelle oldukça benzer. Diğer yandan, otomobilin ölçüleri de büyük oranda Model Y ile benzer olacaktır. Ülkemizde de satılan ABD'li modelin 4751 mm uzunluğa, 1978 mm genişliğe, 1625 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olduğunu hatırlatalım.

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Daha önce Alps DOM olarak anılan modelin Nio'nun üçüncü nesil platformu NT 3.0 üzerine inşa edileceğine dair haberler çıkmıştı. 60 kWsa ve 90 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak olan modelin giriş versiyonunda Nio tarafından geliştirilen bir elektrik motoru kullanılacak. Dört tekerlekten çekişli versiyonunun da bulunacağı araçta Nio'nun diğer modellerindeki gibi batarya değişim fonksiyonu da yer alacak.

Nio'nun yeni modeli için belli bir çıkış tarihi yok ancak bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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Nio, yeni modeliyle Tesla Model Y'ye gönderme yaptı