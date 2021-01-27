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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak

    Microsoft'un yeni nesil konsollarından olan Xbox Series X'in kısıtlı stok durumu Nisan 2021'e kadar devam edecek. Açıklama Microsoft'un CFO'su Amy Hood'tan geliyor.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak

    Xbox Series ve PlayStation 5'in çıkması ile birlikte oyun dünyasının yeni nesli başlamış oldu. Her iki konsola da büyük ilgi olduğu için iki tarafta da stok sıkıntısı yaşanıyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL

    Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu"

    PlayStation 5 şu anda tüm dünyada dönem dönem siparişe açılıyor ve kısa bir süre içerisinde tükeniyor. Xbox Series X'i bulmak biraz daha kolay ancak bunun sebebi ilginin daha mı az olması yoksa stokların fazla olması mı bilinmiyor. Xbox Series S'in ise şu anda tüm dünyada en rahat bulunan yeni nesil konsol olduğunu söyleyebiliriz.

    Geçtiğimiz saatlerde Microsoft'un CFO'su Amy Hood'un yaptığı açıklamaya göre özellikle Xbox Series X'te yaşanan stok sıkıntısı 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Yani içerisinde bulunduğumuz mali çeyrek de geçtiği zaman Xbox Series biraz daha rahat ulaşılabilir olacak.

    Ayrıca aynı toplantıda Xbox Game Pass'in 18 milyondan fazla abonesi olduğu ve Xbox Series'in şirketin şimdiye kadarki en iyi çıkış yapan cihazı olduğu söylenmişti. 



    https://www.gamesradar.com/xbox-series-x-supply/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok desteklemiyorum ama konsol ile bitcoin kazılabilir mi acaba? evde boş zamanlarda mesela...
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    duren (Enes Durgun) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısıtlı değil ki şuan her AVM de 3-4 tane var zaten
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    Chromer 3 sa. ( Mesaj Silindi ) duren
    Acaba böyle haberler alıcıları galeyana getirip aklında alma fikri olanları hemen alayım dedirtmek için mi yapılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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