Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak

Xbox Series ve PlayStation 5'in çıkması ile birlikte oyun dünyasının yeni nesli başlamış oldu. Her iki konsola da büyük ilgi olduğu için iki tarafta da stok sıkıntısı yaşanıyor.

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PlayStation 5 şu anda tüm dünyada dönem dönem siparişe açılıyor ve kısa bir süre içerisinde tükeniyor. Xbox Series X'i bulmak biraz daha kolay ancak bunun sebebi ilginin daha mı az olması yoksa stokların fazla olması mı bilinmiyor. Xbox Series S'in ise şu anda tüm dünyada en rahat bulunan yeni nesil konsol olduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz saatlerde Microsoft'un CFO'su Amy Hood'un yaptığı açıklamaya göre özellikle Xbox Series X'te yaşanan stok sıkıntısı 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Yani içerisinde bulunduğumuz mali çeyrek de geçtiği zaman Xbox Series biraz daha rahat ulaşılabilir olacak.

Ayrıca aynı toplantıda Xbox Game Pass'in 18 milyondan fazla abonesi olduğu ve Xbox Series'in şirketin şimdiye kadarki en iyi çıkış yapan cihazı olduğu söylenmişti.

https://www.gamesradar.com/xbox-series-x-supply/

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