Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu

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Oyuncular için belki de son dönemim en iyi servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in abone sayısı geçtiğimiz saatlerde düzenlenen bir Microsoft toplantısında açıklandı.

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Eylül ayında 15 milyon olarak açıklanan abone sayısı şu anda 18 milyonu geçmiş durumda. Bu da yeni nesil konsol ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişinin daha servise abone olduğunu gösteriyor. Bu abone sayısının içerisinde Game Pass'in tüm farklı üyelik çeşitleri dahil.

Ayrıca Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox Live'ın da aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. Son olarak Nadella Xbox Series'in çıkış ayında "en çok satan cihaz" olduğunu söyledi ancak bunu büyük bir ihtimalle Xbox cihazları için söylemiştir. Çünkü PlayStation 5'in ilk ayında Xbox'tan daha çok sattığı biliniyor.

Xbox Game Pass kesinlikle son dönemde, özellikle bizim ülkemizdeki oyuncular için en kullanışlı ve en mantıklı sistemlerden birisi. Microsoft'un Bethesda gibi şirketleri satın alması ve onların oyunlarının ilk günden Game Pass'e gelecek olması, Xbox kullanan kişi sayısını ve Xbox Game Pass abonelerini bir hayli arttıracaktır.

https://www.theverge.com/2021/1/26/22250795/xbox-game-pass-subscribers-growth-microsoft

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