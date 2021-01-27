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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu

    Microsoft'un oyunculara sunduğu son dönemdeki en iyi hizmetlerden biri olan Xbox Game Pass'in abone sayısı geçtiğimiz saatlerde belli oldu.
    4 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu
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    Oyuncular için belki de son dönemim en iyi servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in abone sayısı geçtiğimiz saatlerde düzenlenen bir Microsoft toplantısında açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı"

    Eylül ayında 15 milyon olarak açıklanan abone sayısı şu anda 18 milyonu geçmiş durumda. Bu da yeni nesil konsol ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişinin daha servise abone olduğunu gösteriyor. Bu abone sayısının içerisinde Game Pass'in tüm farklı üyelik çeşitleri dahil. 

    Ayrıca Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox Live'ın da aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. Son olarak Nadella Xbox Series'in çıkış ayında "en çok satan cihaz" olduğunu söyledi ancak bunu büyük bir ihtimalle Xbox cihazları için söylemiştir. Çünkü PlayStation 5'in ilk ayında Xbox'tan daha çok sattığı biliniyor. 

    Xbox Game Pass kesinlikle son dönemde, özellikle bizim ülkemizdeki oyuncular için en kullanışlı ve en mantıklı sistemlerden birisi. Microsoft'un Bethesda gibi şirketleri satın alması ve onların oyunlarının ilk günden Game Pass'e gelecek olması, Xbox kullanan kişi sayısını ve Xbox Game Pass abonelerini bir hayli arttıracaktır.



    https://www.theverge.com/2021/1/26/22250795/xbox-game-pass-subscribers-growth-microsoft Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    35 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    W williamwallace88 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Ayrıca Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox Live'ın da aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. Son olarak Nadella Xbox Series'in çıkış ayında "en çok satan cihaz" olduğunu söyledi ancak bunu büyük bir ihtimalle Xbox cihazları için söylemiştir. Çünkü PlayStation 5'in ilk ayında Xbox'tan daha çok sattığı biliniyor. "

    Ben de Playstation'un daha çok sattığını düşünsem de ortada resmi bir açıklama yok. VGChartz gibi uydurma siteler satış rakamlarını paylaştı sadece.

    Sony tarafından yapılan tek resmi açıklama Playstation 5'in ön sipariş rekoru kırdığı. Daha sonra ön sipariş kadar üretim yapamadığı için ön siparişleri iptal etmek zorunda kaldılar. (Bu iptali yapan firmalar Amazon, Wallmart gibi dev firmalar. PS5 Pre-Orders Are Being Cancelled | News Break )
    Bu forumda bile yurtdışı sipariş veren kullanıcıların siparişleri hep iptal oldu.

    Xbox daha çok satmış olabilir, ama daha çok satmış olmasının tek nedeni PS5'in stok sıkıntısıdır. İki konsolun da stokları sağlıklı seviyeye geldikten sonra satış rakamlarını görmek daha iyi olacak
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