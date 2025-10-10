Giriş
    Call of Duty Black Ops 6, tüm modlarıyla 16 Ekim'e kadar ücretsiz

    Call of Duty: Black Ops 6'yı henüz oynamamış olanlar için harika fırsat: Activision, oyunun kısa süreliğine ücretsiz oynanabileceğini duyurdu. Oyuncular, hikaye modunu da deneyimleyebilecek.

    Call of Duty: Black Ops 6 ücretsiz deneme sürümü Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6'nın 10 Ekim’de çıkışı öncesinde heyecan artarken, Microsoft, Call of Duty Black Ops 6'nın BF6 çıkış haftasında ücretsiz oynanabileceğini duyurarak bu heyecanı bozmaya çalışıyor.

    Call of Duty: Black Ops 6 ücretsiz deneme sürümü

    Activision, Call of Duty: Black Ops 6’nın ücretsiz deneme sürümünü tüm oyunculara açtı. Oyuncular, 16 Ekim'e kadar oyunun hikaye modu dahil olmak üzere tüm modlarını ücretsiz olarak oynayabilecek. Hikayeye ek olarak 40’ın üzerinde çok oyunculu harita ve 6 zombi haritası içeriyor.

    Ücretsiz deneme sürümü, Black Ops 6'nın altıncı sezonu The Haunting'in ve Boo-Town çok oyunculu haritası, sınırlı süreli Haunted Havoc Zombies modu, Slasher Deathmatch ve Warzone'daki Verdansk ve Rebirth Island'ın korkutucu versiyonları gibi korku temalı içeriklerinin başlangıcıyla aynı zamana denk geldi.

    Bu arada, Call of Duty: Black Ops 7 beta yakın zamanda sonlandı. Kasım ayında çıkacak yeni oyun, serinin devamı niteliğinde olmayacak, 2035 yılında geçen bir hikayeye sahip olacak. Seride pek rastlanmadık şekilde, hikaye, ortak oyunculu modu destekleyecek; yani oyuncular bir veya üç arkadaşıyla birlikte hikayeyi deneyimleyebilecek. Call of Duty: Black Ops 7'nin Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC (Battle.net, Steam ve Xbox uygulaması), PS5 ve PlayStation 4 platformlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Game Pass aboneliklerini sürdürenler için, oyun ilk günden platforma eklenecek.

