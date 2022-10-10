2022 Nissan Qashqai fiyatları ne durumda? İşte Nissan 2022 Ekim fiyat listesi

Tam Boyutta Gör Ülkemizde döviz kuru, enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Nissan'ın güncel fiyat listesine baktığımızda Qashqai'nin 895.000 TL'den başladığını görmekteyiz. İşte Nissan 2022 Ekim fiyat listesi:

2022 yılı ekim ayında Nissan Qashqai'nin giriş seviyesindeki 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna versiyonun fiyatı 895.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın başında (2021 model olarak satışa sunulmuştu) giriş versiyonun fiyatı 626.000 TL idi. Bu da Qashqai fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 43 oranında zamlandığını gösteriyor.

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Öte yandan, artık genelde otomatik şanzımanlı otomobiller tercih ediliyor. 2022 model Nissan Qashqai'nin yeni nesil X-Tronic CVT şanzımanlı versiyonları da güncel olarak 928.900 TL'den başlıyor. Bu denkleme 4x4 seçeneği de dahil edersek karşımıza çıkan en uygun versiyon 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 oluyor. Onun da güncel fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde.

Nissan Qashqai 2022 ekim fiyat listesi Versiyon 202 Ocak 2022 Ekim 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 626.000 TL 895.000 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 656.500 TL 928.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 703.500 TL 996.600 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 727.000 TL 1.024.600 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 760.000 TL 1.071.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 809.000 TL 1.179.500 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 842.000 TL 1.226.700 TL

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Nissan Juke 2022 ekim fiyat listesi Versiyon 2022 Ocak 2022 Ekim 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 443.300 TL 641.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 523.400 TL 735.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 569.800 TL 803.200 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Limited Edition - 804.200 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 592.600 TL 827.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 629.400 TL 890.500 TL

Nissan Micra 2022 ekim fiyat listesi Versiyon 2022 Ocak 2022 Ekim 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna 462.300 TL 585.600 TL

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Nissan 2022 fiyat listesi: İşte güncel Nissan otomobil fiyatları