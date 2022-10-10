2022 Nissan Qashqai fiyatları ne durumda? İşte Nissan 2022 Ekim fiyat listesi

2022 yılı ekim ayında Nissan Qashqai'nin giriş seviyesindeki 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna versiyonun fiyatı 895.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın başında (2021 model olarak satışa sunulmuştu) giriş versiyonun fiyatı 626.000 TL idi. Bu da Qashqai fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 43 oranında zamlandığını gösteriyor.
Öte yandan, artık genelde otomatik şanzımanlı otomobiller tercih ediliyor. 2022 model Nissan Qashqai'nin yeni nesil X-Tronic CVT şanzımanlı versiyonları da güncel olarak 928.900 TL'den başlıyor. Bu denkleme 4x4 seçeneği de dahil edersek karşımıza çıkan en uygun versiyon 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 oluyor. Onun da güncel fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde.
|Versiyon
|202 Ocak
|2022 Ekim
|1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna
|626.000 TL
|895.000 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna
|656.500 TL
|928.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
|703.500 TL
|996.600 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack
|727.000 TL
|1.024.600 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4
|760.000 TL
|1.071.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium
|809.000 TL
|1.179.500 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4
|842.000 TL
|1.226.700 TL
|Versiyon
|2022 Ocak
|2022 Ekim
|1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna
|443.300 TL
|641.300 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
|523.400 TL
|735.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum
|569.800 TL
|803.200 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Limited Edition
|-
|804.200 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso
|592.600 TL
|827.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium
|629.400 TL
|890.500 TL
|Versiyon
|2022 Ocak
|2022 Ekim
|1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna
|462.300 TL
|585.600 TL
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